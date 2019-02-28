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Denizli merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu

Zanlıların, kullandıkları yöntemlerle ilgili detaylar ve sağlık raporu almak amacıyla hastanedeki kan verme oyununun güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

28 Şubat 2019 Perşembe 14:23
Denizli merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli iki ilde iki zanlının tutuklandığı "sahte engelli raporu" operasyonuna ilişkin detaylar ile şüphelilerin hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan A.K'nin operasyon sırasında evine gelen polislere zikir çektiğini söyleyerek yan odaya geçtiği, akli dengesinin yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu gerekçesiyle ifade tutanağını imzalayamayacağını belirttiği, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilince sevk evrakını imzaladığı öğrenildi.

Ağır engelli sağlık raporu bulunan zanlılardan 5'inin hastanedeki tahlil ve tetkiklerinde hiçbir engellerinin olmadığı belirlendi.

Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişiler adına sahte rapor alan zanlıların, şeker hastası olmayanlara tahlilden önce şekerli su içirdikleri, açlık kan şekeri yerine tokluk kan şekerini ölçtürdükleri ya da kan tüplerini değiştirerek istedikleri sonuçları almaya çalıştıkları, çeşitli yollarla gerçek tahlil sonuçlarıyla oynayarak sağlık kurumlarını yanılttıkları tespit edildi.

- Yaklaşık bin kişi başvurmuş

Suç örgütünün yaklaşık 5 yıldır çok sayıda sağlıklı kişiye sahte engelli raporu aldığı belirlendi, operasyonun ardından SGK, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile devlet hastaneleri gibi kamu kurumlarının engelli sağlık raporu alan kişilerle ilgili detaylı inceleme başlattığı bildirildi.

Denizli'nin yanı sıra çevre illerdeki hastanelerden de sahte sağlık raporu alan zanlılara yaklaşık bin kişinin kimlik bilgilerini verip 10 bin ile 20 bin lira arasında ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda kimlik bilgisi, fotoğraf ve rapor ele geçirildi.

Üzerinde oynama yaptıkları evrakı bilgisayarda tarattırarak usulsüz engelli raporu alan zanlıların engelli aylığı bağlattıkları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyelerden engelli yardımı ve evde bakım parası aldıkları, araç alımında vergi indiriminden yararlandıkları, usulsüz ilaç temin ederek kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

- Engelli kişinin kanını tahlil için vermişler

Servergazi Devlet Hastanesinden sağlık raporu almak isteyen çete üyelerinin kan verme oyunu güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda sağlıklı olan A.G'ye engelli raporu almaya çalışan şüphelinin, 15.20'de kayıt yaptırdıktan sonra banko görevlisinin 16.00'da nöbet değişimi yapmasını beklediği görülüyor.

Görüntülerde engelli olan M.D'nin kendisi tahlil yaptıracakmış gibi A.G'den aldığı kayıt fişini görevliye göstermesi, tüpleri teslim alarak kan vermesi yer alıyor.

Soruşturmanın, hastane yönetiminin raporlardaki şüphe üzerine durumu emniyet yetkililerine bildirmesinin ardından başlatıldığı öğrenildi.

- Olay

Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, bazı kişilerin "usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu" aldıkları ihbarı üzerine 26 Şubat'ta Denizli ve Uşak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:23
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