0553 313 94 23

Denizli merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu

Usulsüz engelli raporu temini için kurulduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik Denizli ve Uşak'ta düzenlenen operasyonda aralarında rapor alanların da bulunduğu 20 kişi yakalandı

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:14
Denizli merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda usulsüz engelli sağlık kurulu raporu alarak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin nitelikli dolandırıcılık yaparak usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Herhangi bir rahatsızlığı olmayan şahıslar adına gerçek hastalardan alınan tahlil ve raporları düzenledikleri tespit edilen zanlıların, çeşitli yollarla gerçek tahlil sonuçlarıyla oynayarak sağlık kurumlarını yanılttıkları tespit edildi.

Zanlıların usulsüz engelli raporu alarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyelerden engelli yardımı ve evde bakım parası aldığı, araç alımında vergi indiriminden yararlandıkları, usulsüz ilaç temin ederek kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Suç örgütünün yaklaşık 15 kişiye bu şekilde rapor aldığı belirlenirken suç örgütü elebaşının evinde başka kişilere ait kimlik fotokopileri, engelli sağlık kurulu raporu ve fotoğraf işleme programıyla değiştirilmiş çok sayıda belge ele geçirildi.

Operasyon kapsamında çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Denizli'de 16, Uşak'ta 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri ve bilirkişi incelemesinin de sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:14
  1. dolandırıcılık
  2. engelli
  3. rapor
  4. Raporu
  5. Sahte
  6. Şeker

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İsrail'in Filistin halkının parasını kesmesi korsanlıktır"
    1. "İsrail'in Filistin halkının parasını..
    2. Veliaht Prens Selman: "Yatırımların..
    3. Gördes’e 83 milyon liralık yatırım
    4. Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
    5. Mahmud Abbas’tan İsrail’in ödeneklerde..
    6. Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu..
    7. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    8. Hasta gibi girdiler, oksijen tüpünün..
    9. Mısır’da 9 kişi savcıyı öldürdükleri..
    10. TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı
    11. “Doğa tahribatı ve iklim değişikliği..
    12. Akdeniz'de deprem
    13. Bahçeli sinyali verdi! "Böyle bir..
    14. ‘Uluslararası Sağlık Köprüsü’ projesi..
    15. Haluk Alıcık ustalık dönemi..
    16. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürler..
    17. Hatay’da 8 kaçak göçmen yakalandı
    18. "Materyal eksiğimizin tamamını giderdik"
    19. Mersin’deki kazada ölü sayısı 5’e çıktı
    20. Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi
    21. Galatasaray’dan taraftarlarına öneri..
    22. Freni patlayan hafriyat kamyonu,..
    23. Cumhur ittifakı kapsamında geri..
    24. Erdoğan talimatı verdi! Ekip..
    25. "İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz"
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 çocuk..
    27. CHP'nin Meclis başkan adayı belli oldu
    28. Öldürülen üniversite öğrencisi..
    29. Noter nedir? Nöbetçi noter uygulaması..
    30. Bozbey: "Bursa’da sorunları birlikte..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"