KYK Denizli kız ve erkek yurtları | Denizli KYK ve özel yurtlar 2018
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Denizli KYK ve özel yurtlar | Denizli kız yurtları ve erkek yurtları, Denizli KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...30 Ağustos 2018 Perşembe 12:56
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Denizli KYK ve özel yurtlar | Denizli kız yurtları ve erkek yurtları, Denizli KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...
Denizli Devlet Yurtları-Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)
KYK HANDAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 258 8111230
Faks:
Adres: YURTLAR SOKAK NO:22 AFŞİNBEY MAHALLESİ
KYK İBN-İ HALDUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02582662075
Faks:
Adres: 1040 SOKAK NO:3 BAĞBAŞI MAHALLESİ
KYK BEKİLLİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0258 791 28 11
Faks: 0258 7912580
Adres: HOCALI CAD. NO:70 YENİ MAHALLE
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KYK İBN-İ RÜŞD ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02582134975
Faks:
Adres: 6409 SOKAK NO:10 YUNUS EMRE MAHALLESİ
KYK HONAZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 258 811 1236
Faks: 0258 811 12 37
Adres: OSMAN NURİ FİLİZ CADDESİ NO:113 HÜRRİYET MAHALLESİ
KYK PAMUKKALE YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0258 213 00 24
Faks: 0258 213 00 31
Adres: HÜSEYİN YILMAZ CAD. NO: 55/A ÇAMLARALTI MAH. KINIKLI
KYK HAREZMİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02582666091
Faks:
Adres: 1040 SOKAK NO:3 BAĞBAŞI MAHALLESİ
KYK TAVAS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 0 258 6134190
Faks: 0 258 613 02 33
Adres: ATATÜRK BULVARI NO:10 YAKA MAHALLESİ
KYK DENİZLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 2582130308
Faks:
Adres: HÜSEYİN YILMAZ CADDESİ NO: 55 ÇAMLARALTI MAH.KINIKLI
KYK BULDAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02584313111
Faks: 0258 4313104
Adres: KÖFÜNDEDE SOKAK NO: 20 YENİ MAHALLE
KYK BİRUNİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon:
Faks:
Adres: HÜSEYİN YILMAZ CADDESİ ÇAMLARALTI MAHALLESİ NO:55/A KINIKLI
Denizli Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
Bekilli – Özel Çavuşoğlu Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 88
Telefon : 258 791 21 50
Adres : Yeni Mahalle Üniversite Karşısı
Buldan – Özel Bilge Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 258 431 25 25
Adres : Cumhuriyet Mah. Gönül Cad. 121
Merkez – Özel Vatan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 190
Telefon : 258 266 55 55
Adres : Yeni Mah. Ulus Cd. 3395 Sk. No:3 Merkez/Denizli
Merkez – Özel Avşaroğlu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 258 211 32 80
Adres : Çamlaraltı Mah. Fakülte Cd. No:27 Kınıklı
Merkez – Özel Avşaroğlu 2 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 42
Telefon : 258 212 52 97
Adres : Çamlaraltı Mahallesi 6082 Sokak No:4
Merkez – Özel Berkay Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 89
Telefon : Yok
Adres : Çamlaraltı Mah.6033 Sok.No:4
Merkez – Özel Çağlayan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 104
Telefon : 258 265 34 73
Adres : Uçancıbaşı Mah. 571 Sk. No:1 Merkez/Denizli
Merkez – Özel Çisem Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 258 241 29 69
Adres : Yunus Emre Mahallesi 6422.Sokak No/13
Merkez – Özel Dekev Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 195
Telefon : 258 242 54 90
Adres : Topraklık Mh.611 Sk.No:13 Merkez Denizli
Merkez – Özel Denizli Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 96
Telefon : 258 212 55 08
Adres : Mehmetçik Mah.2556 Sok.No:22 Merkez/Denizli
Merkez – Özel Denizli Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 285
Telefon : Yok
Adres : Çamlaraltı Mah. 6102 Sok. No:3
Merkez – Özel Durmuş Kasapoğlu Kev Hatice Kasapoğlu Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 51
Telefon : 258 263 85 58
Adres : Altıntop Mah.1591 Sokak No:4 Merkez/Denizli
Merkez – Özel Elit Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 140
Telefon : 258 261 23 65
Adres : Fesleğen Mahallesi 1049 Ve 1050 Sokak No:12-9
Merkez – Özel Işık Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 144
Telefon : 258 212 23 81
Adres : Asmalıevler Mahallesi 6627.Sokak No-1 Kınıklı/Denizli
Merkez – Özel İzmirlioğlu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 32
Telefon : 258 263 21 42
Adres : İstiklal Caddesi Kuyupınar Mah. 924 Sk. No:6
Merkez – Özel Kampüs Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 258 212 77 17
Adres : Çamlaraltı Mahallesi 6078 Sokak No/8
Merkez – Özel Kampüs 2 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 109
Telefon : 258 212 86 56
Adres : Çamlaraltı Mahallesi 6100 Sokak No/5
Merkez – Özel Merkezefendi Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 264
Telefon : 258 212 33 91
Adres : Hürriyet Mh. Oymak Cd. No.24 Denizli
Merkez – Özel Necibe Özer Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 96
Telefon : 258 212 10 40
Adres : Asmalı Evler Mah.6612 S. No:6 Kınıklı
Merkez – Özel Palmiye 1 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 105
Telefon : 258 213 84 50
Adres : Asmalıevler Mahallesi 6619 Sokak No:4-6
Merkez – Özel Söğüt Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 96
Telefon : Yok
Adres : Bağbaşı Mah. 1012 Sk. No:4
Merkez – Özel Şirin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 112
Telefon : 258 261 56 32
Adres : Asmalıevler Mah.6617 Sokak No:24
Merkez – Özel Yargül Apart Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 144
Telefon : 258 266 08 38
Adres : Bağlarbaşı Merkez Mah. 1040 Sk No:3 Denizli
Merkez – Özel Yeşilköy Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 48
Telefon : 258 373 02 95
Adres : Gerzele Mah. 309 Sk. No.33 Denizli