Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Denizli KYK ve özel yurtlar | Denizli kız yurtları ve erkek yurtları, Denizli KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...

Denizli Devlet Yurtları-Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)

KYK HANDAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 258 8111230

Faks:

Adres: YURTLAR SOKAK NO:22 AFŞİNBEY MAHALLESİ

KYK İBN-İ HALDUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02582662075

Faks:

Adres: 1040 SOKAK NO:3 BAĞBAŞI MAHALLESİ

KYK BEKİLLİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0258 791 28 11

Faks: 0258 7912580

Adres: HOCALI CAD. NO:70 YENİ MAHALLE

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KYK İBN-İ RÜŞD ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02582134975

Faks:

Adres: 6409 SOKAK NO:10 YUNUS EMRE MAHALLESİ

KYK HONAZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 258 811 1236

Faks: 0258 811 12 37

Adres: OSMAN NURİ FİLİZ CADDESİ NO:113 HÜRRİYET MAHALLESİ

KYK PAMUKKALE YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0258 213 00 24

Faks: 0258 213 00 31

Adres: HÜSEYİN YILMAZ CAD. NO: 55/A ÇAMLARALTI MAH. KINIKLI

KYK HAREZMİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02582666091

Faks:

Adres: 1040 SOKAK NO:3 BAĞBAŞI MAHALLESİ

KYK TAVAS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 0 258 6134190

Faks: 0 258 613 02 33

Adres: ATATÜRK BULVARI NO:10 YAKA MAHALLESİ

KYK DENİZLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 2582130308

Faks:

Adres: HÜSEYİN YILMAZ CADDESİ NO: 55 ÇAMLARALTI MAH.KINIKLI

KYK BULDAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02584313111

Faks: 0258 4313104

Adres: KÖFÜNDEDE SOKAK NO: 20 YENİ MAHALLE

KYK BİRUNİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon:

Faks:

Adres: HÜSEYİN YILMAZ CADDESİ ÇAMLARALTI MAHALLESİ NO:55/A KINIKLI

Denizli Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

Bekilli – Özel Çavuşoğlu Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 88

Telefon : 258 791 21 50

Adres : Yeni Mahalle Üniversite Karşısı

Buldan – Özel Bilge Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 258 431 25 25

Adres : Cumhuriyet Mah. Gönül Cad. 121

Merkez – Özel Vatan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 190

Telefon : 258 266 55 55

Adres : Yeni Mah. Ulus Cd. 3395 Sk. No:3 Merkez/Denizli

Merkez – Özel Avşaroğlu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 258 211 32 80

Adres : Çamlaraltı Mah. Fakülte Cd. No:27 Kınıklı

Merkez – Özel Avşaroğlu 2 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 42

Telefon : 258 212 52 97

Adres : Çamlaraltı Mahallesi 6082 Sokak No:4

Merkez – Özel Berkay Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 89

Telefon : Yok

Adres : Çamlaraltı Mah.6033 Sok.No:4

Merkez – Özel Çağlayan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 104

Telefon : 258 265 34 73

Adres : Uçancıbaşı Mah. 571 Sk. No:1 Merkez/Denizli

Merkez – Özel Çisem Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon : 258 241 29 69

Adres : Yunus Emre Mahallesi 6422.Sokak No/13

Merkez – Özel Dekev Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 195

Telefon : 258 242 54 90

Adres : Topraklık Mh.611 Sk.No:13 Merkez Denizli

Merkez – Özel Denizli Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 96

Telefon : 258 212 55 08

Adres : Mehmetçik Mah.2556 Sok.No:22 Merkez/Denizli

Merkez – Özel Denizli Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 285

Telefon : Yok

Adres : Çamlaraltı Mah. 6102 Sok. No:3

Merkez – Özel Durmuş Kasapoğlu Kev Hatice Kasapoğlu Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 51

Telefon : 258 263 85 58

Adres : Altıntop Mah.1591 Sokak No:4 Merkez/Denizli

Merkez – Özel Elit Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 140

Telefon : 258 261 23 65

Adres : Fesleğen Mahallesi 1049 Ve 1050 Sokak No:12-9

Merkez – Özel Işık Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 144

Telefon : 258 212 23 81

Adres : Asmalıevler Mahallesi 6627.Sokak No-1 Kınıklı/Denizli

Merkez – Özel İzmirlioğlu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 32

Telefon : 258 263 21 42

Adres : İstiklal Caddesi Kuyupınar Mah. 924 Sk. No:6

Merkez – Özel Kampüs Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 258 212 77 17

Adres : Çamlaraltı Mahallesi 6078 Sokak No/8

Merkez – Özel Kampüs 2 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 109

Telefon : 258 212 86 56

Adres : Çamlaraltı Mahallesi 6100 Sokak No/5

Merkez – Özel Merkezefendi Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 264

Telefon : 258 212 33 91

Adres : Hürriyet Mh. Oymak Cd. No.24 Denizli

Merkez – Özel Necibe Özer Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 96

Telefon : 258 212 10 40

Adres : Asmalı Evler Mah.6612 S. No:6 Kınıklı

Merkez – Özel Palmiye 1 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 105

Telefon : 258 213 84 50

Adres : Asmalıevler Mahallesi 6619 Sokak No:4-6

Merkez – Özel Söğüt Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 96

Telefon : Yok

Adres : Bağbaşı Mah. 1012 Sk. No:4

Merkez – Özel Şirin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 112

Telefon : 258 261 56 32

Adres : Asmalıevler Mah.6617 Sokak No:24

Merkez – Özel Yargül Apart Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 144

Telefon : 258 266 08 38

Adres : Bağlarbaşı Merkez Mah. 1040 Sk No:3 Denizli

Merkez – Özel Yeşilköy Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 48

Telefon : 258 373 02 95

Adres : Gerzele Mah. 309 Sk. No.33 Denizli