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Denizli Kamyon ve Tır Garajı hizmete girdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kamyon ve Tır Garajı gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:46
Denizli Kamyon ve Tır Garajı hizmete girdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kamyon ve Tır Garajı gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.


Merkezefendi ilçesi Bozburun mevkiinde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi İlçe Kaymakamı Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli Nakliyeciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Akyol, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile kamyoncu esnafı katıldı.


Gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Başkan Zolan hizmete giren tesisin yıllardır Denizli’nin büyük bir eksiği olduğunu ve yapılan yatırım ile bu eksikliğin giderildiğini kaydetti. Tesisin sanayi bölgeleri ile şehirler arası bağlantı yollarına yakın bir bölgeye yapıldığına dikkat çeken Başkan Zolan, ilk seçildikleri dönemden itibaren vatandaşlara ve kamyoncu esnafını bu garajın yapılacağı yönünde söz verdiklerini hatırlattı.



“Denizlimize yakışır bir şekilde bu ilki gerçekleştirdik”


Eskiden kentte sokak araları ve caddelere kamyon ve tırların park edildiğini bununda çok kötü bir görüntüye neden olduğunu anımsatan Başkan Zolan, bunun yanında şoför esnafının insani ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını da hatırlattı. Başkan Zolan, “Yola çıktığımızda söz vermiştik tır ve kamyon garajı yapacağız diye ve şehirde uygun bir yer aramıştık. Niçin bu sözü vermiştik? Çünkü vatandaş ve kamyon esnafından gelen talepler vardı. Eskiden Üçgen Çarşısı civarında kamyon ve tır parkları vardı ve oraya gelen şoför kardeşlerimiz insani ihtiyaçlarını giderebilecek bir mekana sahip değil. Çay içeceği yada dinlenebileceği bir mekana sahip değildi. Çok şükür burası 45 bin metrekare bir alanda ve çok uygun bir lokasyonda Denizlimize yakışır bir şekilde bu ilki gerçekleştirdik. Denizlimiz de şehir içinde sokak veya caddelerde kamyon ve tırlar park etmeyecek. Bu kent için önemli bir ihtiyaçtı” diye konuştu.



Başkan Zolan ve protokol üyeleri açılış sonrası esnafı ziyaret etti


Konuşmaların ardından günün anısına Başkan Akyol, Başkan Zolan’a plaket takdim etti. Ardından yapılan dualar eşliğinde protokol üyelerinin katılımı ile tesisin açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında ise protokol üyeleri tesisi gezdi.


Yaklaşık 45 dönüm araziye yapılan park alanı 99 tır, 60 kamyon ve 49 otomobil kapasiteli. Bodrum ve zemin kat olmak üzere bin 350 metrekare kapalı alanı olan tesis, toplamda 2 bin 278 metrekare kapalı alana sahip.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:46
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