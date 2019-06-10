Denizli itfaiyesi 9 günde 383 olaya müdahale etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yoğun bir mesai geçirdi. Denizli’nin 52 ayrı noktasında 24 saat nöbet tutan itfaiye ekipleri 9 günde 383 olaya müdahale etti.

Denizli’nin 19 ilçesindeki 52 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için gece gündüz nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 1 Haziran - 9 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatili boyunca yoğun bir mesai harcadı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı tatili boyunca İtfaiye Komuta Merkezi’ne gelen 2 bin 143 ihbarı değerlendirdi. Bu kapsamda 161 yangına müdahale eden ekipleri 98 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca 10 trafik kazası ve 114 çeşitli görev olmak üzere toplamda 383 olayda görev yaptı.

Türkiye birincisi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye’de nüfusa oranla personel ve araç sayısı sıralamasında birinci sırada bulunan itfaiye ekiplerinin Denizli halkı için gece gündüz demeden nöbet tuttuğunu ifade etti. Denizli’nin Büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte itfaiyenin 52 ayrı noktada, 7 gün 24 saat görev yapmaya başladığını anlatan Başkan Osman Zolan, büyükşehirden önce kentin birçok bölgesinde sadece gündüzleri hizmet veren itfaiyenin bugün Türkiye’nin örnek teşkilatlarından biri haline geldiğini söyledi. Teşkilatın bayram seyran demeden görevi başında olduğunu kaydeden Başkan Zolan, Ramazan tatili boyunca Denizlililerin rahat ve huzuru için görev yapan personeline teşekkür etti.