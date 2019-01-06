0553 313 94 23

Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Denizli İlçe adayları belli oldu mu? AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019

06 Ocak 2019 Pazar 17:00
Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24  Kasım'da Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına mevcut başkan Osman Zolan'ın yeniden aday olacağını duyurmuştu. 19 ilçesi bulunan Denizli'de AK Parti İlçe Belediye Başkan adayları açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan tanıtım toplantısında 19 ilçe başkanı açıklandı.Tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Nihat Zeybekci'de katılım sağladı.

Denizli  AK Parti ilçe adaylarının açıklanacağı EGS Kongre ve Kültür Merkezinde toplanan AK Partililer, öncelikle saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile tanıtım toplantısı başladı. Konferans salonu dolduğu için kapılardan dinlemeye başlayan AK Partililer, yoğun bir kalabalığın bulunduğu EGS Konre ve Kültür merkezinde yoğunluk nedeniyle izdihamlarda yaşandı.

Konferans salonunda koltuklarda yer kalmayınca kenarda ve ara yerde kalan boşluklarda doldu taştı.

İLÇE İLÇE AK PARTİ'NİN ADAYLARI

•MERKEZEFENDİ: Muhammet Şubaşıoğlu

•PAMUKKALE: Avni Örki

• ACIPAYAM: Hulusi Şevkan

• BABADAĞ: Salim Demirezen

• BAKLAN: Yusuf Gülsever

• BEKİLLİ: Mustafa Çoban

• BEYAĞAÇ: Mustafa Akçay

• BOZKURT: Hamdi Cin

• BULDAN: İTTİFAK

• ÇAL:İTTİFAK

• ÇAMELİ: Cengiz Arslan

• ÇARDAK: Hüsnü Yılmaz

• ÇİVRİL: Niyazi Vural

• GÜNEY: Halil Ayhan

• HONAZ: Turgut Devecioğlu

• KALE: Mehmet Salih Sağınç

• SARAYKÖY: Ahmet Necati Özbaş

• SERİNHİSAR: Şeref Turhan

• TAVAS: Hüseyin İnamlık

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:00
  1. İzmir
  2. Ak Parti
  3. Ak Parti Denizli
  4. AK Parti Denizli Milletvekili
  5. Ak Parti Denizli belediye başkan adayları
  6. Ak Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları
  7. Ak Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019
  8. 2019 seçimleri Denizli belediye başkan adayları
  9. Muhammet Şubaşıoğlu
  10. Avni Örki
  11. Salim Demirezen
  12. Yusuf Gülsever
  13. Mustafa Çoban
  14. Mustafa Akçay
  15. Hamdi Cin
  16. Cengiz Arslan
  17. Hüsnü Yılmaz
  18. Niyazi Vural
  19. Halil Ayhan
  20. Turgut Devecioğlu
  21. Mehmet Salih Sağınç
  22. Ahmet Necati Özbaş
  23. Şeref Turhan
  24. Hüseyin İnamlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman Adalet Bakanından iltica yasasının sertleştirilmesine itiraz
    1. Alman Adalet Bakanından iltica..
    2. AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Zaman..
    3. AK Parti'nin 17 ilçe adayı daha..
    4. Yusuf Gülsever kimdir?
    5. Tek parmağıyla yazdığı kitabını imzaladı
    6. Korkunç kaza! Kamyon ile otomobil..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. Abu Dabi Veliaht Prensi Pakistan'da
    9. Salim Demirezen kimdir?
    10. "İlk günkü aşkla, heyecanla yeni..
    11. İran-Irak sınırında çok şiddetli deprem!
    12. Andre Ayew: Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi..
    13. Yavrusunu yangından kurtarırken..
    14. Hulusi Şevkan kimdir?
    15. Eşini karnından ve göğsünden..
    16. İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    17. "Yüzyılın Anlaşması" ertelendi
    18. Avni Örki kimdir?
    19. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu! 2..
    20. Yağışlar dört gündür etkili oluyor!..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor