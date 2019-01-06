Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım'da Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına mevcut başkan Osman Zolan'ın yeniden aday olacağını duyurmuştu. 19 ilçesi bulunan Denizli'de AK Parti İlçe Belediye Başkan adayları açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan tanıtım toplantısında 19 ilçe başkanı açıklandı.Tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Nihat Zeybekci'de katılım sağladı.

Denizli AK Parti ilçe adaylarının açıklanacağı EGS Kongre ve Kültür Merkezinde toplanan AK Partililer, öncelikle saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile tanıtım toplantısı başladı. Konferans salonu dolduğu için kapılardan dinlemeye başlayan AK Partililer, yoğun bir kalabalığın bulunduğu EGS Konre ve Kültür merkezinde yoğunluk nedeniyle izdihamlarda yaşandı.

Konferans salonunda koltuklarda yer kalmayınca kenarda ve ara yerde kalan boşluklarda doldu taştı.

İLÇE İLÇE AK PARTİ'NİN ADAYLARI

•MERKEZEFENDİ: Muhammet Şubaşıoğlu

•PAMUKKALE: Avni Örki

• ACIPAYAM: Hulusi Şevkan

• BABADAĞ: Salim Demirezen

• BAKLAN: Yusuf Gülsever

• BEKİLLİ: Mustafa Çoban

• BEYAĞAÇ: Mustafa Akçay

• BOZKURT: Hamdi Cin

• BULDAN: İTTİFAK

• ÇAL:İTTİFAK

• ÇAMELİ: Cengiz Arslan

• ÇARDAK: Hüsnü Yılmaz

• ÇİVRİL: Niyazi Vural

• GÜNEY: Halil Ayhan

• HONAZ: Turgut Devecioğlu

• KALE: Mehmet Salih Sağınç

• SARAYKÖY: Ahmet Necati Özbaş

• SERİNHİSAR: Şeref Turhan

• TAVAS: Hüseyin İnamlık