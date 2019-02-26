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Denizli Hocalı Soykırımını unutmadı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992’de, Ermenistan askerleri tarafından gerçekleştirilen soykırım, 27.

26 Şubat 2019 Salı 11:44
Denizli Hocalı Soykırımını unutmadı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992’de, Ermenistan askerleri tarafından gerçekleştirilen soykırım, 27. yılında Denizli’de unutulmadı.


26 Şubat 1992’de 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı’nın yıldönümü dolayısıyla Denizli’de anma töreni düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Soykırımı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hocalı Soykırımı Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.



"Tüm dünya sessiz kaldı"


Ermenistan birliklerinin 26 Şubat 1992 öncesinde Hocalı’yı aylarca kuşatma altında tuttuğunu, erzak yiyecek anlamında da sevkiyatı engellediklerini ifade eden Başkan Denizli Büyükşehir Belediye Osman Zolan, şöyle konuştu:


"Orada yaşayan kardeşlerimizin de aç ve imkansız kalması sağlanmıştır. Tüm dünya Bosna’da olduğu gibi Hocalı’ya da sessiz kalmıştır. Aylarca süren kuşatma sonrası 26 Şubat 1992’de Ermeni askerleri Hocalı’ya girerek orada kadın, çocuk, yaşlı demeden savunmasız, biçare olan sivilleri katletmişlerdir. Niyetleri oradaki tüm Türk kardeşlerimizi yok etmek, soykırım yapmak amacıyla buna girişmişlerdir. Oradaki insanlarımızı işkence yapılarak, gözleri oyularak uzuvları kesilerek katletmişlerdir. İşte bu acı olayı unutturmamak, tek millet iki devlet dediğimiz Azerbaycan ile kardeşliğimizi ilerletmek ve güçlendirmek adına bu parka Azerbaycan-Karabağ Parkı adını verdik. Hocalı Soykırımı Anıtı’nı da buraya koyduk ve her 26 Şubat’ta da burada buluşuyoruz."



"Biz geçmişimizle, ecdadımızla gurur duyuyoruz"


Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliğinin daim olacağını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İki devlet güçlenerek yoluna devam edecek. Bu soykırımı yapanlar inşallah cezasını bulacak. O gece kaçırılan 150 kişinin de akıbetinden herhangi bir haber yok. Soykırımı yapanlar da herhangi bir hesap vermiş değil. Biz bunun sorgulanmasını arzu ediyoruz" dedi. Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Türk milleti olarak geriye baktığımızda ecdadımızdan bize herhangi bir kara leke gelmemiştir. Ecdadımız gittiği yerleri güzelleştirmiş, insanları dilinde, dininde, kültüründe özgür bırakmıştır. Biz geçmişimizle ecdadımızla gurur duyuyoruz. Biz geçmişimizi bilerek geleceğimizi inşa edeceğiz inşallah. Hiçbir zaman geçmişimizi unutmadan daha ileriye daha güzele gideceğiz."



"Gayemiz güçlü, bir ve beraber olmaktır"


Başkan Zolan, "Soykırımda canlarını veren, katledilen Hocalı’daki kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Biz hep beraber birlikte güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü olursak hiçbir el gelip saçımızın bir tek teline dokunamaz. Bizim gayemiz güçlü, bir ve beraber olmaktır. Bunun için de hep beraber gece gündüz çalışacağız" dedi.


Program Sedat Serdaroğlu’nun Nalan Kaynak Anadolu Lisesinde verdiği Hocalı Soykırımı Konferansı ile devam etti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:44
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