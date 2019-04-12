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Denizli BüyükşehirBelediyesi 3. GES ihalesini yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin hizmete aldığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) 1 ve 2’nin ardından GES 3’ün de ihalesi yapıldı.

12 Nisan 2019 Cuma 16:08
Denizli BüyükşehirBelediyesi 3. GES ihalesini yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin hizmete aldığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) 1 ve 2’nin ardından GES 3’ün de ihalesi yapıldı. Güneş tarlalarını büyütmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, GES1, GES2 ve GES3 ile yıllık toplamda 2 milyon 500 bin lira değerinde 4 milyon kWh’lik enerji üretecek.


Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla güneş tarlaları kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, tamamladığı Akköy Güneş Enerji Santrali (GES) 1 ve 2’nin ardından GES 3 için de düğmeye bastı. Akköy Mahallesi’nde bulunan GES 1 ve GES 2’nin hemen yanına inşa edilecek GES 3 sisteminin toplam kurulu gücünün 1 MW olacağı ifade edildi. İhalesi tamamlanan Akköy GES 3 ile yıllık 2 milyon kWh enerji üretilmesi hedeflenirken, GES 1 ve GES 2 ile birlikte toplamda 4 milyon kWh enerji üretiminin hedeflendiği belirtildi. 7 ay içerisinde kendisini amorti etmesi beklenen GES 3’ün 18 dönüm arazi üzerine kurulacağı, mayıs ayı içerisinde ise inşaatın başlamasının hedeflendiği kaydedildi.


Akköy GES 1, GES2 ve GES3 ile 1700 dolayında hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak. Akköy GES 1, GES 2 ve GES 3’ün toplamda kurulu gücünün ise 2 katına çıkarak 2 MW’ye yükseleceği, bu rakamla enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin kaynaklarının ülkede kalmasına büyük katkı sağlanacağına dikkat çekildi.



“3. güneş enerji santralimizin ihalesini tamamladık”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatarak, bu icraatlarına gerek çevre gerekse ekonomi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Güneş enerjisinden elektrik üretimine yaklaşık 4 yıl önce Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi’nin üstünü güneş enerjisi panelleriyle kapatarak başladıklarını anlatan Başkan Osman Zolan, "Bugün 3. güneş enerji santralimizin ihalesini tamamladık ve yıllık hedefimiz 4 milyon kWh’lik enerji üretimi. Çok şükür nereden nereye geldik" dedi. Güneş enerjisinin yanında Büyükşehir Belediyesinin çöpten, atık sudan ve jeotermalden de elektrik enerjisi üretim yatırımları bulunduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "GES projemize büyük önem veriyoruz ve bu projemizi büyütmeye devam ediyoruz. Enerji yatırımlarımızla hem kurumumuza ekonomik destek sağlıyoruz hem de milli ve yerli enerjimizi kullanarak ülkemizin kazanmasına vesile oluyoruz."

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:08
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