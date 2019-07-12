0553 313 94 23

Denizli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz’u yad edecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle yad edilecek.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:36
Denizli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz’u yad edecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle yad edilecek.


Vatan haini FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren kahramanca duruşu ile büyük takdir toplayan Denizli tarihi gecenin yıldönümünde de yine ayakta olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı program 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, mehteran gösterisi ve kahramanlık türküleri okunacak. Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılacağı program kapsamında 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi saatler 00:13’ü gösterdiğinde camilerden salalar okunacak. Hain darbe girişimini anlatan kesit ve görüntüler de dev ekrandan yayımlanacak.


Bu programın yanında darbe girişimi gecesi çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi de Denizlililer ile buluşacak. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek sergi 15 Temmuz Pazartesi günü saat 11:00’den itibaren gezilebilecek. Yine burada 15 Temmuz için özel hazırlanan anı defterine vatandaşlar duygu ve düşüncelerini aktarabilecek. 15 Temmuz 2016’da vatanı için kanını döken kahraman gazi ve şehitler bir kez daha anılacak.



“Denizlimiz de bu hainliğe karşı dimdik ayakta durdu”


Türk milletinin vatanın bağımsızlığı söz konusu olduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, 15 Temmuz’un yıldönümünde tüm hemşehrilerini saat 20.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirecekleri anma programına davet etti. Vatanı için şehit ve gazi olan kahramanların hakkını ödeyemeyeceklerini, onları her zaman minnet, şükran ve rahmetle anacaklarını söyleyen Başkan Zolan, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi 15 Temmuz 2016’da Denizlimiz de bu hainliğe karşı dimdik ayakta durdu, unutulmaz bir destana imza attı. Denizli’nin kahraman evlatları vatanına, bayrağına, bağımsızlığına, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıktı. O karanlık gecede vatan için gözünü kırpamadan şehit ve gazi olan kardeşlerimizi bir kez daha anacağız. Vatan hainleri ve işbirlikçilerine bir kez daha ‘Biz her zaman buradayız. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, dinimizi asla hainlere bırakmayacağız’ diyeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:36
  1. konser
  2. sergi
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran uyardı: “Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız”
    1. İran uyardı: “Sınırlarımıza yönelik..
    2. PKK'nın elebaşları tek tek avlanıyor
    3. Ayvalık’ta 114 mülteci yakalandı
    4. Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil..
    5. Afyonkarahisar'da çobanlık yapan iki..
    6. Batan teknenin imdadına deniz polisi..
    7. Suriye sınırına topçu bataryası ile..
    8. Su alan teknede mahsur kalan balıkçı..
    9. Sakal ekimi hakkında merak edilenler
    10. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2...
    11. Görüntüleri ortaya çıktı! Cem..
    12. Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 7..
    13. Başkan Büyükkılıç, "Türk Milleti her..
    14. UMED- Trend Micro Bilişim Akademisi’ne..
    15. FETÖ ile irtibatlı 9 hakim ve savcı..
    16. Menteşe Belediyesinden atık getirene,..
    17. Karalar Dünya Belediyeler Birliği Eş..
    18. Şehzadeler’den ovada hummalı çalışma
    19. Pazaryeri’ndeki şelale keşfedilmeyi..
    20. MSB'den "15 Temmuz" paylaşımı
    21. Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini..
    22. Türkmen Yolu’nda ikinci etap..
    23. Vali Toraman: Muhtarlık önemli bir..
    24. Bacağı korkuluklara sıkışan çocuğu..
    25. Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş..
    26. Peugeot, temmuz ayına özel ÖTV..
    27. Çevre Bulvarında asfaltlama çalışması..
    28. İstanbul ve Mersin’de sahte altın..
    29. TürkTraktör yeni nesil ustalar..
    30. Jandarma Trafik Marmaris’i havadan..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!