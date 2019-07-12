Denizli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz’u yad edecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle yad edilecek.

Vatan haini FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren kahramanca duruşu ile büyük takdir toplayan Denizli tarihi gecenin yıldönümünde de yine ayakta olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı program 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, mehteran gösterisi ve kahramanlık türküleri okunacak. Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılacağı program kapsamında 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi saatler 00:13’ü gösterdiğinde camilerden salalar okunacak. Hain darbe girişimini anlatan kesit ve görüntüler de dev ekrandan yayımlanacak.

Bu programın yanında darbe girişimi gecesi çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi de Denizlililer ile buluşacak. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek sergi 15 Temmuz Pazartesi günü saat 11:00’den itibaren gezilebilecek. Yine burada 15 Temmuz için özel hazırlanan anı defterine vatandaşlar duygu ve düşüncelerini aktarabilecek. 15 Temmuz 2016’da vatanı için kanını döken kahraman gazi ve şehitler bir kez daha anılacak.

“Denizlimiz de bu hainliğe karşı dimdik ayakta durdu”

Türk milletinin vatanın bağımsızlığı söz konusu olduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, 15 Temmuz’un yıldönümünde tüm hemşehrilerini saat 20.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirecekleri anma programına davet etti. Vatanı için şehit ve gazi olan kahramanların hakkını ödeyemeyeceklerini, onları her zaman minnet, şükran ve rahmetle anacaklarını söyleyen Başkan Zolan, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi 15 Temmuz 2016’da Denizlimiz de bu hainliğe karşı dimdik ayakta durdu, unutulmaz bir destana imza attı. Denizli’nin kahraman evlatları vatanına, bayrağına, bağımsızlığına, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıktı. O karanlık gecede vatan için gözünü kırpamadan şehit ve gazi olan kardeşlerimizi bir kez daha anacağız. Vatan hainleri ve işbirlikçilerine bir kez daha ‘Biz her zaman buradayız. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, dinimizi asla hainlere bırakmayacağız’ diyeceğiz” diye konuştu.