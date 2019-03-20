0553 313 94 23

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "İlçemizde ciddi boyutta bir hasar görünmüyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremin ardından Acıpayam ilçesine giderek incelemelerde bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:00
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "İlçemizde ciddi boyutta bir hasar görünmüyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremin ardından Acıpayam ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zolan, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "İlçemizde ciddi boyutta bir hasar görünmüyor" dedi.


Başkan Zolan, Acıpayam’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçeye gitti. Acıpayam’da ilk olarak tedbir amaçlı tahliye edilen Acıpayam Devlet Hastanesine giden Başkan Zolan, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Osman Zolan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi ile birlikte İtfaiye, Kızılay, AFAD başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm kurumların deprem bölgesinde olduğunu belirten Başkan Zolan, "Kriz masası oluşturuldu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalara başlandı. Öncelikle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ufak tefek ayak burkulması gibi panik halinde yaşanan olumsuzluklar var ama ciddi bir yaralanma ve can kaybının olmaması bizi mutlu ediyor. Yıkılan, kullanılmayan kerpiç binalar var. İlçemizde ciddi boyutta bir hasar görünmüyor" dedi.



"Tüm ekiplerimizi seferber ettik, bu sıkıntıları da birlikte aşacağız"


Çatlak veya hasarlı binalarda tespit çalışmalarının yapılacağını kaydeden Başkan Zolan, "Deprem şiddetli hissedildi. Çok şükür can kaybı yok, tüm kurumlar burada görevimizin başındayız. Tüm birimlerimizi buraya sevk ediyoruz. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını taleplerini karşılayacağız" dedi. Deprem sırasında Kale ilçesinde bir programda olduğunu, akabinde programı yarıda keserek Acıpayam’a geldiğini anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti:


"Deprem hayatın gerçeği. Çok şükür binalarımız sağlam. Yıkılan kerpiç binalar, insanlarımızın oturmadığı binalar var. Tedbir olarak tahliye edilen hastalarımız da hastaneye alınmaya başlandı. Hastanemizde herhangi bir hasar olumsuzluk yok. Tüm ekiplerimizi seferber ettik, bu sıkıntıları da birlikte aşacağız. Biz buradayız vatandaşlarımızın yanlarındayız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uysal: ‘Ağalar, paşalar değil milletimiz kullanıyor’
    1. Uysal: ‘Ağalar, paşalar değil..
    2. BEYMEN Collection’un Kadın 2019..
    3. "Tüm illerimiz bizim için hizmette..
    4. Kazım Kurt 71 Evler’de vatandaşlarla..
    5. Felaketin yaşandığı ülkede üç gün..
    6. Kahta ilçesinde esrar maddesi ele..
    7. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi..
    8. Gelir İdaresi'nden kritik..
    9. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    10. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    11. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    12. Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi..
    13. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    14. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    15. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    16. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    17. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    18. Şırnak'ta şehit asker için tören
    19. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    20. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    21. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    22. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    23. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    24. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    25. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    26. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    27. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    28. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    29. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    30. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin