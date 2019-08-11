Denizli'de 3.1 şiddetinde yeni deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Denizli'nin Çardak ilçesinde yerel saatle 03:18'de yerin 6.2 kilometre altında 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.11 Ağustos 2019 Pazar 09:04
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:18'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 6.2 kilometre oldu
Merkez üssü Denizli Çardak olan sarsıntının yerin 6.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
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