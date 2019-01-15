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Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

15 Ocak 2019 Salı 12:26
Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

DENİZLİ (AA) - Etkisini artıran kar yağışı, tipi ve yoğun sis nedeniyle bir süre kapanan Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yüksek rakımlı yerlerde yerini kar ve tipiye bıraktı.

Denizli-Antalya kara yolunun 1150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi'nde etkisini artıran kar yağışının ardından yolda kalan bazı araçlar sebebiyle trafik akışı çift yönlü kapatıldı.

Trafik ve karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Tuzlama ve kar küreme çalışmasının aralıksız devam ettiği bölgede yolda kalan araçlara polis ve vatandaşlar yardımcı oluyor.

Serinhisar Çaylıhanı ile Sarıabat mevkilerinde oluşturulan kontrol noktalarında tır ve çekiciler zaman zaman bekletiliyor. Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:26
  1. Denizli-Antalya karayolu
  2. kar yağışı
  3. tipi
  4. trafik

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