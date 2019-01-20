Denizli AGD Timurtaş Uçar Hoca'yı unutmadı

Derneğin sosyal medya hesabından, “Bugün tarihlerden 20 Ocak. Ahirete intikalinin sene-i devriyesinde Timurtaş Uçar Hocamızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kürsüler onun gibi haşmetlisini görmedi. Rabbim mekanını cennet eylesin ve ondan razı olsun”. Şeklinde paylaşımda bulunuldu.

Timurtaş Uçar Hocamız, Müslümanların baskı altına alınıp sosyal ve psikolojik olarak sindirildiği bir dönemde bedel ödeme pahasına cami kürsülerinden, vakıfların derslerinde, vaazlarında hakkı haykırarak, küfre, zulme ve şirke karşı Müslümanları uyardı. Hayatının her döneminde İslam dininin gerçeğini dile getirmekten bir an olsun geri durmadı. Müslümanlara müslüman’ca bir duruş ve bilinç aşıladı. denildi.