Denizli AGD Mekke'nin fethinin 1388. Yıl dönümünde büyük bir coşkuyla kutladı

“İnsanlığa bir İnşirah” temasıyla gerçekleşen fetih programına çok sayıda vatandaş katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan AGD Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk şu ifadeleri kullandı; İslam, hayatın her alanını kuşatmıştır. Biz de böyle bir inancın mensupları olarak bu gece burada birlikteyiz.

Kâbe, yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke’nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz.

Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır. “Fetih Müslümana, işgal kâfire yakışır. Fetih denince aklımıza Resul-i Ekrem Efendimiz ve Mekke’nin Fethi, Hz. Ömer (R.A.) ve Selahaddin Eyyubi, Kudüs gelir. Fetih denince Sultan Fatih ve İstanbul, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Kıbrıs aklımıza gelir. AGD olarak Türkiye’nin dört bir yanında bu programları insanlarımızın Peygamber Efendimizi ve fethi anlaması için düzenliyoruz. Mekke silah olmadan ve kan dökülmeden nasıl fethedilmiş, gençlerimizin bunu anlamasını istiyoruz”

Diğer taraftan Hazreti Ömer döneminde İslamlaşmaya başlamış, Malazgirt Meydan Muharebesi ile İslam yurdu oluşu perçinlenmiş bu coğrafyada Yılbaşı Gecesi adı altında her türlü ifsadın ve tahribatın yapılmasının da emperyalist bir işgal projesi olduğu unutulmamalıdır.

Denizli’mizde binlerce gencimizin katıldığı Siyer-i Nebi yarışması birilerinin ifsat etmeye çalıştığı gençlerimize Peygamber Efendimiz(sav)’in en güzel örnek olduğunu hatırlatma gayemizdir.

Biz, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir kutlu peygamberin, önderimiz, efendimiz hazreti Muhammed Mustafa(sav)’in komutasında gerçekleşen Mekke’nin Fethini her yıl yeniden kutlayarak küresel emperyalist kuşatmaya, kültürel bir kuşatmaya cevap verdiğimizin farkındayız. dedi

Programda, Siteler Camii İmam Hatibi Hasan Soyuçok’un Kur’an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterileri, İlahiyatçı Mustafa Eras Hoca’nın Mekke’nin Fethini konu alan konuşması, Sanatçı Fatih Budak’tan Ezgi ve marşlar, AGD Kaşif Okuma grubu Öğrencilerinden Şiirler, Siyer- i Nebi yarışması ödül töreni yer aldı.