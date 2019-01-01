Denizli AGD Lise Komisyonundan müslüman yılbaşı kutlamaz eylemi

Konu ile ilgili açıklama yapan Denizli AGD Liseler Komisyonu Tanıtım ve Medya Başkanı Enes Ekinci şu ifadeleri kullandı;

YADA NOEL OLARAK İFADE EDİLEN GÜNÜN İSLAM KÜLTÜRÜNDE YERİ YOKTUR

“Bir Hristiyan adeti olarak yılın başı yalanıyla halkımızın gündemine sokulan ve bu gece münasebetiyle rabbimizin haram kıldığı içki, kumar, zina ve İslam dışı eğlencelerin halkımıza empoze edildiği bu geceyi kutlamayın, diyerek Müslüman halkımızı uyarıyoruz. Yılbaşı Hazırlıklarının ve kutlamalarının gün geçtikçe hızlandığı ve topluma reklamlarla, görsel şölenlerle adeta bu Hristiyan adetinin dayatıldığı şu günlerde yılbaşı yada noel olarak ifade edilen günün İslam kültüründe hiçbir yeri yoktur.Bizler insanımızı kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağırıyoruz.

HALKIMIZI UYARAN BASIN YAYIN KURULUŞLARINA ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadisi şeriflerinde kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır buyurmuştur. Bugün toplumu kendi kültüründen uzaklaştıran, türlü etkileşimlerle toplumumuza bir ihtiyaçmış gibi gösterilen yılbaşı yalanı bizden olmayan ahlaki yapının süslenerek toplumumuza sunulması ve kendi kültürümüzün bu yollarla dejenere edilmesidir. Kendi köklerinden kopan milyonlarca müslüman, batı değerlerine sahip çıkmakta ve bu durum giderek daha vahim bir hal almaktadır. Bu konuda özellikle halkımızı uyaran basın yayın kuruluşlarına çok çok teşekkür ediyoruz.

MÜSLÜMAN BİR TOPLUMUN YILBAŞI VEYA NOEL KUTLAMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ

Bir Milletin; inancının bir temsili olan sarığını muhafaza ettiği için şehit edilen bir İskilipli Atıf Hocası, Kur-an’ı insanlara anlatabilmek, milletin Müslümanca yaşamasına vesile olabilmek için çalışan ve yıllarca memleketinden uzak diyarlarda tabiri caizse zindan hayatı yaşayan Üstad Said-i Nursi’si, yine milli mücadelenin öncülerinden, hayatını, milletin inancını korumak uğruna adayan Eşref Edip’i ve Denizli’mizin Müftü Ahmet Hulusi Efendisi varken, günümüzde Müslüman kardeşlerimiz batının değerlerine, onların kendini beğenmiş sözde aydınlarına ve sanki tek amacı Ahlak ve Maneviyat tahribatına sebep olmak olan bayramına; noeline sahip çıkmaktadır. Batı dahi kendi batıl inançlarından ahlaksız toplum yapısından yakınırken biz Peygamber efendimizin (S.A.V) ümmeti olarak neden onların bile şikayetçi oldukları saçmalıklarını hayatımıza tatbik etme ihtiyacı duyarız? Müslüman bir toplumda bu kadar pervasızca noel (yılbaşı) kutlamasını müslümanlar olarak kabul edemeyiz!

TOPLUMUMUZU VE DENİZLİ HALKIMIZI UYARIYORUZ

İslam dünyasını ve ülkemizi kan gölüne çevirmek isteyen Haçlı dünyasının kanlı noelini kutlayanlara Hz. Ömer (ra) şu ifadelerle cevap vermektedir; Allah’ın düşmanlarının bayramlarını kutlamaktan sakının. İsrafın her çeşidine karşı duran dinimiz, Müslümanlar açlık içindeyken Haçlı zihniyetinin bir gereği olarak yapılan yılbaşı eğlenceleri ve israfına asla izin vermez. Toplumumuzun bu süslü tuzaklara karşı daha dikkatli olması gerekmektedir. Yoksa Hristiyan adeti olan bu kutlamalara katılanlar vebalden kurtulamazlar”