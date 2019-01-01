0553 313 94 23

Denizli AGD Lise Komisyonundan müslüman yılbaşı kutlamaz eylemi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Denizli Şubesi Liseler Komisyonu Denizli’nin en işlek caddesi üzerinde Candoğan parkı önünde “Müslüman Noel (yılbaşı) kutlamaz, Hristiyanın kutsalına değil müslümanın kutlamasına karşıyız, Biz yılbaşında hediye getiren noel babanın değil, miraç’tan namaz getiren Hz Muhammed (s.a.v)’in ümmetiyiz! Yazılı pankartlarla durma eylemi geçekleştirdi.

01 Ocak 2019 Salı 12:15
Denizli AGD Lise Komisyonundan müslüman yılbaşı kutlamaz eylemi

Konu ile ilgili açıklama yapan Denizli AGD Liseler Komisyonu Tanıtım ve Medya Başkanı Enes Ekinci şu ifadeleri kullandı;

YADA NOEL OLARAK İFADE EDİLEN GÜNÜN İSLAM KÜLTÜRÜNDE YERİ YOKTUR

“Bir Hristiyan adeti olarak yılın başı yalanıyla halkımızın gündemine sokulan ve bu gece münasebetiyle rabbimizin haram kıldığı içki, kumar, zina ve İslam dışı eğlencelerin halkımıza empoze edildiği bu geceyi kutlamayın, diyerek Müslüman halkımızı uyarıyoruz. Yılbaşı Hazırlıklarının ve kutlamalarının gün geçtikçe hızlandığı ve topluma reklamlarla, görsel şölenlerle adeta  bu Hristiyan adetinin dayatıldığı şu günlerde yılbaşı yada noel olarak ifade edilen günün İslam kültüründe hiçbir yeri yoktur.Bizler insanımızı kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağırıyoruz.         

HALKIMIZI UYARAN BASIN YAYIN KURULUŞLARINA  ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

 Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadisi şeriflerinde kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır buyurmuştur. Bugün toplumu kendi kültüründen uzaklaştıran, türlü etkileşimlerle toplumumuza bir ihtiyaçmış gibi gösterilen  yılbaşı yalanı bizden olmayan ahlaki yapının süslenerek toplumumuza sunulması ve kendi kültürümüzün bu yollarla dejenere edilmesidir. Kendi köklerinden kopan milyonlarca müslüman, batı değerlerine sahip çıkmakta ve bu durum giderek daha vahim bir hal almaktadır.  Bu konuda özellikle halkımızı uyaran basın yayın kuruluşlarına çok çok teşekkür ediyoruz.

MÜSLÜMAN BİR TOPLUMUN YILBAŞI VEYA NOEL KUTLAMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ

Bir Milletin; inancının bir temsili olan sarığını muhafaza ettiği için şehit edilen bir İskilipli Atıf Hocası, Kur-an’ı insanlara anlatabilmek, milletin Müslümanca yaşamasına vesile olabilmek için çalışan ve yıllarca memleketinden uzak diyarlarda tabiri caizse zindan hayatı yaşayan Üstad Said-i Nursi’si, yine milli mücadelenin öncülerinden, hayatını, milletin inancını korumak uğruna adayan Eşref Edip’i ve Denizli’mizin Müftü Ahmet Hulusi Efendisi varken, günümüzde Müslüman kardeşlerimiz batının değerlerine, onların kendini beğenmiş sözde aydınlarına ve sanki tek amacı Ahlak ve Maneviyat tahribatına sebep olmak olan bayramına; noeline sahip çıkmaktadır. Batı dahi kendi batıl inançlarından ahlaksız toplum yapısından yakınırken biz Peygamber efendimizin (S.A.V) ümmeti olarak neden onların bile şikayetçi oldukları saçmalıklarını  hayatımıza tatbik etme ihtiyacı duyarız? Müslüman bir toplumda bu kadar pervasızca noel (yılbaşı) kutlamasını müslümanlar olarak kabul edemeyiz!

TOPLUMUMUZU VE DENİZLİ HALKIMIZI UYARIYORUZ

İslam dünyasını ve ülkemizi kan gölüne çevirmek isteyen Haçlı dünyasının kanlı noelini kutlayanlara Hz. Ömer (ra) şu ifadelerle cevap vermektedir;  Allah’ın düşmanlarının bayramlarını kutlamaktan sakının. İsrafın her çeşidine karşı duran dinimiz, Müslümanlar açlık içindeyken Haçlı zihniyetinin bir gereği olarak yapılan yılbaşı eğlenceleri ve israfına asla izin vermez. Toplumumuzun bu süslü tuzaklara karşı daha dikkatli olması gerekmektedir. Yoksa Hristiyan adeti olan bu kutlamalara katılanlar vebalden kurtulamazlar”  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:15
  1. Denizli AGD Liseler Komisyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı kim
    1. AK Parti Çamlıdere belediye başkan..
    2. ‘Elbirliği’ ile ev sahibi olmanın..
    3. Özbekistan Cumhurbaşkanı..
    4. Kasımpaşa, yarın topbaşı yapacak
    5. Bu sabah itibariyle başladı! Bin TL..
    6. Denizli AGD Lise Komisyonundan..
    7. Karlı zeminde kayıp düşen çiftçi,..
    8. Murray galibiyetle döndü
    9. Bala AK Parti belediye başkan adayı..
    10. Antalya’ya ‘hava’dan turist yağdı
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    12. AK Parti Ankara Ayaş belediye başkan..
    13. Meteorolojiden İstanbul uyarısı! Çok..
    14. Ekonomide hayat bugünden itibaren..
    15. Galatasaray'da tatil yarın bitecek
    16. Güneydoğu'nun tek kayak merkezi..
    17. AK Parti Ankara Akyurt belediye başkan..
    18. FETÖ'nün Moldova'dan getirilen..
    19. Saldırı son anda engellendi! PKK'nın 3..
    20. Merkezi Yönetim Bütçesi yürürlükte
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz