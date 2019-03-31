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Denizli Acıpayam’daki deprem Aydın’da da hissedildi

Denizli Acıpayam’da saat 14:30’da meydana gelen deprem Aydın’da da hissedildi.

31 Mart 2019 Pazar 15:00
Denizli Acıpayam’daki deprem Aydın’da da hissedildi

Denizli Acıpayam’da saat 14:30’da meydana gelen deprem Aydın’da da hissedildi.


Bugün saat 14:30 ‘da merkez üssü Denizli Acıpayam ilçesi Karahüyük olan 5.0 şiddetinde meydana gelen deprem Karacasu ilçesi başta olmak üzere Aydın merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtilirken, kısa süreli de olsa deprem nedeniyle panik yaşandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:00
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