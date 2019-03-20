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Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki deprem

Kızılay, depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıttı, kurulan 600 çadıra 3 bin battaniye ve 600 ısıtma cihazı verildi

20 Mart 2019 Çarşamba 21:22
Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için 2 bin kişilik yemek dağıtıldı.

Acıpayam'da depremde etkilenen vatandaşlar için Ucarı Mahallesi'nde Türk Kızılay tarafından Mobil Mutfak Aracı'nda yemek pişirildi. Görevliler tarafından hazırlanan 2 bin kişilik yemek, vatandaşlara ikram edildi.

Kızılay ekipleri ayrıca AFAD tarafından bölgeye kurulan 600 çadıra, 3 bin battaniye ve 600 ısıtma cihazı dağıttı.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Acıpayam'da sabah meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlar için seferber olduklarını ifade eden Özer, şunları söyledi:

"Türk Kızılay ekipleri olarak Türkiye’nin 5 farklı bölgesinden 54 personelimiz ve gönüllümüzle, olay yerinde hizmet veriyoruz. Bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımız için 2 bin kişilik yemek üretimimiz başladı. Sabahtan itibaren hem köylerde hasar tespit çalışmaları yapıldı hem de araçlarımızla vatandaşlara çay ve çorba gibi ikramlarda bulunduk."

Depremden etkilenen kişiler için AFAD ekipleri tarafından 600 çadır kurulduğunu anlatan Özer, "Çadırlar içindeki barınmayı sağlama adına ısıtma cihazı ve battaniye sağlıyoruz. Çadırlarda kalacak vatandaşlarımız için 3 bin battaniye ile 600 ısıtma cihazı dağıttık." diye konuştu.

Depremzedelerden Hülya Ünlü, "Çok büyük korku ve panik yaşadık. Deprem sırasında engelli kızımı dışarı çıkarmakta zorlandık. Daha sonra da korkudan evimize giremedik. Geceyi kurulan çadırlarda geçireceğiz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. İlk kez ailecek çadırda kalacağız" dedi.

Antalya'dan yeğenini ziyarete gelen ve deprem korkusunu yaşayan Türkan Ünlü de "Hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım. Çok panikledim. Hayatım boyunca unutamayacağım bir korkuydu. Bundan sonra 5. katta bir evde yaşamam. Çadır ve yemek yardımı yapanlardan Allah razı olsun. Artçı depremler geçinceye kadar kurulan çadırlarda kalacağım." ifadesini kullandı.

Ertuğrul Ünlü de depremi çok şiddetli şekilde hissettiğini belirterek, artçı sarsıntılar devam ettiği için geceyi çadırda geçireceklerini belirtti.

Bu arada Ucarı Mahallesi'nde, Acıpayam Belediyesi tesislerinde gerçekleştirilen yemek dağıtımı sırasında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki artçı sarsıntıda da vatandaşların panik yaşadığı görüldü.

Öte yandan, Kızılay'ın dağıttığı yemek için teşekkürlerini bildiren vatandaşlardan biri, yemeğin ardından dua etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:22
  1. Deprem
  2. Kızılay
  3. Yemek

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