Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çadırları hasar durumuna göre, ağır hasarlı evler olmak üzere dağıtıyoruz. Kamuya ait sağlam okul ve sağlık ocakları ve spor salonlarını da gerekirse kullanacağız. Sokakta vatandaşımız kalmayacak. Yarın ilçede eğitim ve öğretim yok." dedi.



Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Karahan, ilk olarak kriz masasındaki yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından evlerde hasar meydana gelen mahalleleri gezen Karahan, burada AFAD ve Türk Kızılay yetkilileriyle son durum hakkında görüştü. İncelemelere, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de eşlik etti.

Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 90 evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.



- 400 çadır dağıtılmaya başlandı



Ağır hasarlı evlere girişin yasak olduğunu belirten Karahan, "Çoğu evlerin, terk edilen ve kerpiçten yapılan yapılar olduğunu gördük. Ekipler hasar tespit çalışmasına devam ediyor. İlk etapta sıcak yemek vermeye başladı. 400 çadırımız geldi. Çadırları hasar durumuna göre, ağır hasarlı evler olmak üzere dağıtıyoruz. Kamuya ait sağlam okul ve sağlık ocakları ile spor salonlarını da gerekirse kullanacağız. Sokakta vatandaşımız kalmayacak. Yarın ilçede eğitim ve öğretim yok." diye konuştu.



Karahan, 240 çadırın kurulduğunu ve deprem bölgesinde Kızılay tarafından gıda ihtiyacını karşılamak üzere, bin 500 kişilik sıcak yemeğin dağıtılacağını aktardı.

Özkan da sabah saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli paniğin yaşandığını vurgulayarak, can kaybı yaşanmamasının sevindirici bir durum olduğunu kaydetti.

Özkan, "Bunun dışında yaralananlar tedavi altına alındı. Sahada hasarlı binaları inceledik. Yaralar belediye ekiplerince sarılmaya devam ediyor. Devletimizin gücü vatandaşlarımızın yaralarını saracaktır." dedi.

- Caminin minaresi yıkıldı

İlçedeki deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde hasar oluşan 90 eve girişe izin verilmiyor. Oğuz Mahallesi'nde ise deprem nedeniyle bir caminin minaresinin yıkıldığı görüldü.

Mahalle sakinlerinden Maksut Karahan, minarenin büyük gürültüyle yıkıldığını ve çok korktuklarını anlattı.

Mahallede durulmayacak evin çok olduğunu belirten Karahan, "Camiye yeni tadilat yaptırmıştık. Buraya 40 çadır kuruldu. Devletimizden Allah razı olsun. Tüm isteklerimizi karşılıyor." dedi.