Denizli 13 noktadan 24 saat görüntülenebiliyor

Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 13 ayrı noktasına koyduğu şehir kameraları ile kentin 24 saat görüntülenebilmesine olanak sağlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’nin 13 önemli noktasını www.denizli.bel.tr üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce 9 olan kamera sayısı 13’e yükseltildi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda 2 adet olmak üzere, Denizli Kayak Merkezi’nde 3, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda ise 2 şehir kamerası bulunuyor. Laodikya Antik Kenti, Adalet Parkı, Çamlık Parkı, İncilipınar Parkı, Bayramyeri Meydanı ve Üçgen Meydanı’nda ise 1’er olmak üzere toplamda 13 noktada bulunan kameralar ile Denizli’nin güzellikleri tüm dünyadan izlenebiliyor.

Şehir kameraları www.denizli.bel.tr adresinde bulunan “Şehir kameraları” linkinden ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin android ve ios mobil uygulamalarından takip edilebiliyor. Özellikle yurtdışından ve Ege’den çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği şehir kamerası uygulaması büyük beğeni topluyor.