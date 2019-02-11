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Denizlere ay yıldız damgası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde her alanda çağ atlayan Türkiye, gemicilik sanayinde dedevasa adımlar attı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:31
Denizlere ay yıldız damgası

Son 16 yılda her alanda destan yazan Türkiye, gemicilik alanında da eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attı. AK Parti’nin göreve gelmesiyle birlikte milli projelerin düğmesine basılırken, denizlerimizde yüzde yüz yerli korvetler görev yapmaya başladı. 2008 yılından itibaren ilk milli tasarım savaş gemimiz olan ‘’Heybeliada’’ ile mayın avlama gemisi ‘’Akçay’’ donanmamızın envanterine girerken, Ada sınıfı gemilerin ilki TCG Heybeliada, ikinci gemi TCG Büyükada, üçüncüsü Burgazada ve dördüncüsü Kınalıada Korveti peşi sıra donanmamıza katıldı. İstanbul Fırkateyni’nin yapımı büyük bir hızla devam ederken, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu uçak gemisi yapımı içinde adımlar atıldı. Gemicilik sanayisi alanındaki başarısını ihracata da yansıtan Türkiye, tek kalemde 5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Seri üretime geçildi

Son iki yüzyıldır zafere hasret bir milleti zaferden zafere koşturan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros’tan miras denizcilik anlayışımızı da şaha kaldırdı. Son 16 yılda, savunma sanayimiz yüzde yüze yakın oranında millileşirken, özellikle gemicilik alanındaki başarımız dudak ısırttı. AK Parti iktidarıyla birlikte hayata geçirilen Milli Gemi (MİLGEM) projeleriyle kara sularımızda ve dünyanın farklı denizlerinde Türk yapımı gemiler, nazlı bir gelin gibi salınmaya başladı. Gemilerimizin ilki olan Heybeliada F-511 Korveti, 27 Eylül 2008 tarihinde denize indirildi. Aynı gün mayın tarama ve temizleme gemimiz olan Akçay da donanmadaki hizmetine başladı. Yeni Tip Denizaltı Aydınreis’in seri üretimi için de ilk kaynak Başkan Erdoğan tarafından yapıldı.

Ada sınıfı gemilerimizin ilki TCG Heybeliada 27 Eylül 2011’de, ikinci gemi TCG Büyükada 27 Eylül 2013’de, projenin üçüncü gemisi Burgazada ise 2016 yılında denize indirildi. Geçtiğimiz yıl, tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi ihracatı da gerçekleşmiş oldu. Pakistan’a 4 MİLGEM korveti ihraç eden Türkiye, karşılığında 5 milyar doları kasasına koydu.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:31
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  14. Barbaros
  15. Milli Gemi (MİLGEM)
  16. AK Parti iktidarı
  17. Pakistan
  18. MİLGEM korveti

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