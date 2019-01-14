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Denizlerde fırtına uyarısı

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:13
Denizlerde fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına, zaman zaman tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın sabah saatleri ile çarşamba sabahı ilk saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatleri ile çarşamba günü öğle saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatleri ile çarşamba gününün ilk saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de rüzgarın, çarşamba gününün ilk saatleriyle öğle saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu bölgelerde, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:13
  1. denizlerde fırtına
  2. fırtına uyarısı
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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