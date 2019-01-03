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Denizlerde 26 bin düzensiz göçmen yakalandı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, 2018'de yasa dışı şekilde deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 bin 678 düzensiz göçmeni yakaladı

03 Ocak 2019 Perşembe 11:18
Denizlerde 26 bin düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'den yasa dışı şekilde Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018'de 26 bin 678 oldu.

Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de geride kalan yılda, 96 düzensiz göçmen boğularak ya da hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi, yasa dışı göçü organize ettikleri iddiasıyla 87 organizatör gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, daha iyi bir yaşam ümidiyle Avrupa'ya gitmek için "umuda yolculuğa" çıkan düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişimleri sürüyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları denizler, emniyet ve jandarma birimleri ise karada yasa dışı göçle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2018'de Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de 26 bin 678 düzensiz göçmeni yakaladı. Denizlerde 2017'de 21 bin 937 kişi yakalanırken, 2018'de bu sayı önceki yıla göre yüzde 21,6 artış gösterdi.

- Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Ege Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'de bir önceki yıla göre artış gösteren düzensiz göç, beraberinde ölümleri de getirdi.

Bindikleri deniz araçlarının batması veya alabora olması sonucu 2017'de boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 56 iken bu sayı 2018'de 96'ya yükseldi.

Düzensiz göçü organize ettikleri iddiasıyla 87 organizatör gözaltına alındı.

- Denizlerdeki göçün yüzde 95'i Ege'de

Bu arada, düzensiz göçün büyük kısmı Yunanistan'a yakınlığı nedeniyle Ege Denizi üzerinden gerçekleşti. 2018 yılında yakalanan göçmenlerin yüzde 95'ine denk gelen 25 bin 398'i Ege Denizi'nde yakalandı.

Denizlerde 96 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Bunlardan 65'inin ölümü Ege Denizi'nde gerçekleşti.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 2018'de yakalanan düzensiz göçmen sayılarının aylara göre dağılımı şöyle:

DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI (2018)
    
OCAK1.640  
ŞUBAT1.363  
MART1.849  
NİSAN2.534  
MAYIS3.398  
HAZİRAN1.925  
TEMMUZ2.433  
AĞUSTOS1.523  
EYLÜL3.019  
EKİM3.227  
KASIM1.187  
ARALIK2.580  
    
TOPLAM26.678  

 

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:18
  1. düzensiz göçmen
  2. Ege Denizi
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  4. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı

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