Denizİstanbul’da 574 konutluk yeni etap

İnşaat sektörünün önde gelen gruplarından Keleşoğlu Holding’in 1.5 milyar dolar yatırım değeriyle Yakuplu’da yükselen Denizİstanbul projesinde Bahar Rezidans etabının yapımına start verildi. Marinası, kumsalı ve 1.5 milyon metrekarelik yaşam alanıyla dikkat çeken Denizİstanbul’un dokuzuncu etabı Bahar Rezidans, toplam 574 konuttan oluşuyor. Bahçeli, teraslı 1+1’den 5+1’e pek çok daire seçeneği sunuyor. Teslimlerin ise 2024 Haziran ayında başlaması planlanıyor.

Yüzde 79'u yeşil alan

Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Keleş, şunları kaydetti: “İstanbul’da önünde marinası bulunan tek kasaba konseptinde olan Denizİstanbul, hem yüzde 79 yeşil alanı hem az katlı konakları hem de villa ve daireleriyle İstanbul’a örnek bir yaşam sunuyor. Projenin önünde yer alan marinanın İstanbul’un iki hudut kapısından biri olması Denizİstanbul’a değer katan en önemli özelliklerden biri. Proje, teknelerle yurt dışından gelecek yabancı turistlerin ayak basacağı ilk yer konumunda. Kasabanın sahil şeridinde denize girilebilen bir kumsal ve tamamen manzaraya hakim kafeler ile restoranlar var. Böylece İstanbul’a şehir turizmi için gelenler ile Türkiye’ye tatil turizmine gelenleri aynı lokasyonda birleştiriyor.”

Yatay mimari anlayışı

Keleş, ayrıca şöyle konuştu: “Projemiz katkı sunan firmalara teşekkür ediyoruz. Mimari projeyi Kraft üstlendi. Şehircilik, tasarım, master ve imar planı dünyanın en ünlü mimarlık- mühendislik firmalarından biri olan Amerikalı SOM tarafından yapıldı. Burj Khalifa’nın da mimarı olan bu şirket, Denizİstanbul’u Kaliforniya sahil kasabalarını andıran denize doğru eğimli bir vadide yatay mimari anlayışıyla tasarladı. Bu sayede projede tüm konutlar deniz manzarasına hakim konumda. İnsana ve doğaya saygının esas alındığı projenin sahile inen bölümünde yükseklik azalıyor, geniş aralıklarla inşa edilen bloklar birbirinin cephesini kapatmıyor.” Denizİstanbul’da uluslararası bir özel okul, hastane, 5 yıldızlı otel, 180 mağaza kapasiteli AVM’nin yanı sıra binicilik kulübü ile dev bir spor kompleksi bulunacak.

13 bin metrekarelik bu komplekste açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, hamam, squash ile tenis kortu içeren spor ve yaşam kulübü de yer alacak. Yakamoz, Kalyon Evleri, Mercan Konakları, Marina Villaları ve Sedef Konakları 1’de yaşamın başladığı Denizİstanbul, toplam 20 etaptan oluşuyor.