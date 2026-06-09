Denizin ortasında renk çizgisi oluştu! Bartın’da turkuaz ve mavi aynı karede
Bartın’ın Mugada sahilinde denizin turkuaz ve mavi renge ayrıldığı anlar dronla havadan böyle görüntülendi.
Karadeniz’in Bartın kıyılarında denizin ortasında oluşan renk ayrımı, havadan görüntülendi.
Alg çoğalması yaşanıyor
Dün öğle saatlerinde Mugada sahilindeki denizde, doğasever Ramazan Batur, turkuaz ve mavi rengin birleştiği bölgeyi dron ile görüntüledi. Turkuaz ve mavi rengin birleştiği yerde köpükler ve çizgiler görüldü. Karadeniz’deki renk değişiminin, mevsimsel olarak yaşanan alg çoğalması nedeniyle oluşan doğal bir olay olduğu belirtildi.
Aktüel
İstanbul Boğazı, göz kamaştırıcı bir değişimle tamamen turkuaz renge bürünerek görenleri kendine hayran bıraktı.