  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş! Trump'tan Netanyahu'ya üstü örtülü tehdit! CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası! İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi' 9 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Trump'tan İran açıklaması! "Yakında bu konu kapanacak" Siyaset kulisleri karıştı! Özgür Özel ve destekçileri bir partiye yanaşıyor iddiası! Katil Ben-Gvir'e o ülkeden şok! Sumud soruşturmasına dahil edildi Gürsel Erol CHP'deki vekillik düzenini anlattı! Yasin Aktay'dan Ahmet Taşgetiren'e net cevap
Yaşam Denizin ortasında renk çizgisi oluştu! Bartın’da turkuaz ve mavi aynı karede
Yaşam

Denizin ortasında renk çizgisi oluştu! Bartın’da turkuaz ve mavi aynı karede

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Bartın’ın Mugada sahilinde denizin turkuaz ve mavi renge ayrıldığı anlar dronla havadan böyle görüntülendi.

Karadeniz’in Bartın kıyılarında denizin ortasında oluşan renk ayrımı, havadan görüntülendi.

 

Alg çoğalması yaşanıyor

Dün öğle saatlerinde Mugada sahilindeki denizde, doğasever Ramazan Batur, turkuaz ve mavi rengin birleştiği bölgeyi dron ile görüntüledi. Turkuaz ve mavi rengin birleştiği yerde köpükler ve çizgiler görüldü. Karadeniz’deki renk değişiminin, mevsimsel olarak yaşanan alg çoğalması nedeniyle oluşan doğal bir olay olduğu belirtildi.

İstanbul Boğazı, göz kamaştırıcı bir değişimle tamamen turkuaz renge bürünerek görenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul Boğazı, göz kamaştırıcı bir değişimle tamamen turkuaz renge bürünerek görenleri kendine hayran bıraktı.

Aktüel

İstanbul Boğazı, göz kamaştırıcı bir değişimle tamamen turkuaz renge bürünerek görenleri kendine hayran bıraktı.

Turkuaz boğazı sevimli yunuslar süsledi
Turkuaz boğazı sevimli yunuslar süsledi

Türkiye

Turkuaz boğazı sevimli yunuslar süsledi

Zararı var mı? Kandıra sahilleri neden turkuaza döndü?
Zararı var mı? Kandıra sahilleri neden turkuaza döndü?

Yaşam

Zararı var mı? Kandıra sahilleri neden turkuaza döndü?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23