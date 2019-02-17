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Denizi olmayan Manisa’da hamsi bereketi

Manisa’da, Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali’nde yaklaşık 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

17 Şubat 2019 Pazar 15:58
Denizi olmayan Manisa’da hamsi bereketi

Manisa’da, Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali’nde yaklaşık 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Bahardan kalma bir havada gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar; bir yandan kemençe eşliğinde horon oynarken bir yandan da tonlarca hamsi ve Trabzon yöresine ait lezzetlerin tadına baktı.


Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin destekleriyle Manisa Trabzonlular Derneği tarafından 3. Manisa Hamsi Festivali düzenlendi. Yunusemre ilçesinde Forum Magnesia arkasındaki boş alanda gerçekleştirilen festivale, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, çevre illerin Trabzonlular dernek başkanları ve çok sayıda Manisalı katıldı.


Karadeniz müziklerinin çalındığı festivalde, Manisa protokolü hamsilerin pişirildiği tezgaha geçerek, hamsi kızarttı. Festivalde, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri tavada kızarttıkları hamsileri ekmek arası olarak uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara ikram ederken bir yandan da horon teperek keyifli vakitler geçirdi.


Karadeniz yöresine ait tereyağ, peynir, ekmek ve yoğurtların satışının yapıldığı stantlara da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılışı Ege yöresine ait Zeybek oyunuyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan ve Manisa’da bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Hamsi Festivaline katılımın yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Manisalı yöneticilere de teşekkür ederek, “Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Her etkinliğimize bizzat gelerek, gerek kültürümüzü yaşamak, gerek hemşehrilerimizi bir araya getirerek kaynaştırmak, gerekse Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle birlikte, birlik beraberlik ve kardeşlik adına kenetlenme yolunda her türlü desteği verdiniz. Aslında bu yıl 4’üncü festivalimizi gerçekleştiriyor olacaktık ancak ikinci festivalimizin yapılacağı tarihlerde şehitlerimiz vardı. Şehitlerimiz varken biz bu etkinliği yapamazdık. Etkinliği iptal ederek yerine şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim, mevlit, ilahiler ve dualar okuttuk. Bu vesileyle vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve sınırlarımız ötesinde ne kadar masum, ezilen insanlar varsa, onların insan gibi yaşayabilmesi için şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız.” dedi.


Manisa ve Trabzon’un her ikisinin de şehzadeler kenti olduğunu hatırlatan Kazaz şunları söyledi: “Bunu yanında kültürel dokularımızın tanıtılması ve yaşatılması adına bu etkinliklerimiz devam edecektir. Her etkinliğimizin bir öncekinden daha iyi ve güzel olması için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz ve edeceğiz. Bu gayreti tetikleyen değerli Manisalı hemşehrilerimize en derin sevgi ve saygılarımızı sunarız.”


Kazaz konuşmasının ardından derneğin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alanı dolduran binlerce vatandaşı selamladı.


Programda Manisa Valisi Ahmet Deniz,Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de birer konuşma yaptı. Protokol üyelerine günün anısına kemençe ve şimşir kaşık hediye edildi.


Yapılan konuşmaların ardından Festivale katılanlar gönüllerince horon tepip eğlendi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:58
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