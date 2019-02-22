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Denizi kirleten tesislere 2 yılda 12 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Denizlerde kirliliğin tespit edildiği alanlar; nehir ağızları, yoğun sanayi, kentleşme ve turizmin yer aldığı alanlardır" - "2017 yılında denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 124 tesise 7 milyon 147 bin lira, 2018 yılında 80 tesise 4 milyon 852 bin lira para cezası uygulanmıştır. Son iki yılda para cezası uygulanan tesis sayısı 204, faaliyeti durdurulan tesis sayısı ise 5'tir"

22 Şubat 2019 Cuma 11:08
Denizi kirleten tesislere 2 yılda 12 milyon lira ceza

TBMM (AA) - SEVAL OCAK ADIYAMAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizlerde kirliliğin tespit edildiği alanların nehir ağızları, yoğun sanayi, kentleşme ve turizmin yer aldığı alanlar olduğunu belirterek, "2017 yılında denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 124 tesise 7 milyon 147 bin lira, 2018 yılında 80 tesise 4 milyon 852 bin lira para cezası uygulanmıştır. Son iki yılda para cezası uygulanan tesis sayısı 204, faaliyeti durdurulan tesis sayısı 5'tir." dedi.

Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, denizlerin kirletilmesi ve sorumlulara uygulanan cezai işlemlere ilişkin yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (DEN-İZ) ile Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Boğazlar olmak üzere, tüm denizlerde meydana gelen kirliliğin ulusal mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve AB direktifleri çerçevesinde izlendiğini belirtti.

Kirlilik parametrelerinin sediman ve biyotada zamansal yöneliminin tespiti ve kirliliğin önlenmesi için alınan önlemlerin etkinliğinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğunun değerlendirmesinin yapıldığını aktaran Kurum, 2017 yılı izlemeleri ile geçen yıla ilişkin kış ve yaz izleme seferlerinin tamamlandığını, 2018 yılına ilişkin analiz ve değerlendirmelerin ise devam ettiğini bildirdi.

Murat Kurum, denizlerde kirliliğin tespit edildiği alanların nehir ağızları, yoğun sanayi, kentleşme ve turizmin yer aldığı alanlar olduğuna işaret ederek, "2017 yılında denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 124 tesise 7 milyon 147 bin lira, 2018 yılında 80 tesise 4 milyon 852 bin lira para cezası uygulanmıştır. Son iki yılda para cezası uygulanan tesis sayısı 204, faaliyeti durdurulan tesis sayısı ise 5'tir." ifadelerini kullandı.

- "Para cezası miktarı oldukça düşük"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de çok sayıda göl ve nehir bulunduğunu anımsatarak, denizleri kirleten kişi, kurum ve tesis sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu vurguladı.

Gürer, "Onca uyarıya rağmen son 2 yılda 204 tesisin denizleri kirletmiş olması üzüntü vericidir. Ancak bu tesislere verilen para cezası miktarı oldukça düşüktür. 2 yılda 204 tesise verilen para cezası miktarı yaklaşık 12 milyon liradır. Hem çevre kirliliğine hem insan sağlığına hem de denizdeki canlı yaşamına olumsuz etken olan kirlilikle mücadele konusunda çok daha ciddi ve caydırıcı tedbir alınmalıdır." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:08
  1. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Deniz
  4. DEN-İZ
  5. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı
  6. faaliyet durdurma
  7. kirlilik
  8. para cezası

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