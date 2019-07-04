Denizi izlerken denize uçtular

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde güneşin batışını izlemek isteyen çiftin aracı denize uçtu. Yaşlı çift çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Aslen Suriyeli olan Türk vatandaşları Rushdi A. (80) ve eşi A.A. (73), güneşin batışını izlemek üzere Çınarcık’ın Kocadere beldesi Yalı mevkiine giderek araçlarını deniz kenarına çekti. Bir süre denizi ve güneşi izleyen çiftten Rushdi A, otomatik vites olan aracı yanlışlıkla çalıştırınca araç bir anda hareket ederek denize uçtu. Kazayı fark eden vatandaşlar hemen denize atlayarak araçta mahsur kalan yaşlı çifti kurtarıp kıyıya çıkardı. Çağrılan ambulansın ilk müdahaleyi yaptığı çift Çınarcık Devlet Hastanesi’ne götürülerek ayakta tedavi edildi. Denize gömülen araç ise çağırılan çekici ile kıyıya çıkarıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.