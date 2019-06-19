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Denize kıyısı olmayan Sivas’ta denizcilik eğitimi

Sivas’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından amatör denizcilik eğitimi verildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
Denize kıyısı olmayan Sivas’ta denizcilik eğitimi

Sivas’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından amatör denizcilik eğitimi verildi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, “Hedef 2023 Bir Milyon Amatör Denizci Projesi” kapsamında gerçekleştirilen eğitim programı ve amatör denizcilik belgesi sınavı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.


Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek ve ‘Denizci Millet Denizci Ülke’ hedefine ulaşmak amacıyla, amatör denizcilik temel eğitim programı verildi, ardından kursiyerler sınava tabi tutuldu.


Toplantıya başta Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız başta olmak üzere,diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve ilk eğitim için kayıt yaptıran 85 kursiyer katıldı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimde; slayt sunumu eşliğinde; tekne kısımları ve donanımları, denizcilikte yönler, deniz akıntıları, rüzgar yönleri, teknelerin rıhtıma yanaştırma, teknelerin hızı, demir atacakları yerler, seyir haritalarının okunuşu, denizde kullanılan mesafe birimleri, şamandıralar, uluslararası denizde çatışmayı önleme kuralları, tekne kullanan kişinin bilmesi gereken sağlık ve güvenli temel bilgileri, fenerler gibi birçok başlıklar altında eğitim verildi. Yüz yüze verilen görsel eğitimin ardından kursiyerler sınava tabi tutuldu. Başarılı olanlara ‘Amatör Denizci Belgesi’ verilecek. Amatör Denizci Belgeleri süresiz olarak düzenlenecek ve bu belge ile ticari amaçla kullanılmayan, boyu 24 metreye kadar olan tüm özel tekneler kullanılabilecek.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
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