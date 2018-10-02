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Denize indirilen uçaktaki kayıp yolcunun cesedi bulundu

Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'na aktarma için alçaldığı sırada denize indirilen uçaktaki kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

02 Ekim 2018 Salı 08:03
Denize indirilen uçaktaki kayıp yolcunun cesedi bulundu

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya'nın Pohnpei Adası'ndan Papua Yeni Gine'nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'na aktarma için alçaldığı sırada denize indirilen uçaktaki kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

Havayolu şirketi Air Niugini tarafından yapılan açıklamada, kayıp olduğu bildirilen erkek yolcuya ait cesedin uçağın indiği denizde arama çalışmalarını sürdüren dalgıçlar tarafından bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, ismi belirtilmeyen erkek yolcunun ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Air Niugini yöneticisi Tahawar Durrani, "Derin bir üzüntüyle, bugün bir erkek yolcunun cesedinin dalgıçlar tarafından bulunduğunu teyit ediyorum. Sosyal yardım ekiplerimiz yolcunun ailesi ile temas halinde ve cesedin ülkesine gönderilmesi çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pohnpei Adası'ndan cuma günü havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, 36 yolcu ve 11 mürettebatıyla Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'ndan 160 metre uzaklıkta denize iniş yaptığı bildirilmişti.

Havayolu şirketi önce uçakta bulunan 47 kişinin tamamının kurtarıldığını, yaralanan 4 yolcunun ise hastaneye kaldırıldığı duyurmuştu ancak daha sonra yeni bir açıklamada bulunan Air Niugini, yolculardan birinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Batı Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Mikronezya Federal Devletleri, Yap, Chuuk, Pohnpei ve Kosrae adlı 4 eyaletten ve 607 adadan oluşuyor.

Başkenti Pohnpei Adası'ndaki Palikir olan Mikronezya'nın en büyük kenti ise Chuuk Adası'ndaki uçağın denize iniş yaptığı Weno şehri. Ekvator bölgesinde 2 bin 700 kilometrekarelik alana yayılan ülkede, Dünya Bankasının 2016 verilerine göre yaklaşık 105 bin kişi yaşıyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:03
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