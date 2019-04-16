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Seçim 2019 Sayfası

Denize giren Özbek turist boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren Özbekistanlı turist boğulma tehlikesi geçirdi.

16 Nisan 2019 Salı 16:15
Denize giren Özbek turist boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren Özbekistanlı turist boğulma tehlikesi geçirdi.


Alanya’ya tatil için gelen Jovokhir İbragimov (22) dün saat 08.30 sıralarında Avsallar Mahallesi’ndeki sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Özbek turisti kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İbragimov ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan İbragimov’un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:15
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