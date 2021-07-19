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Yaşam Denize giren onlarca kişi yasaklandı! Bölgede yüzmek yasaklandı
Yaşam

Denize giren onlarca kişi yasaklandı! Bölgede yüzmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren onlarca kişi kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kaymakamlık bölgede denize girmeyi kısa süreliğine yasakladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 23:28:00 - 2021-07-19 23:34:39
Denize giren onlarca kişi yasaklandı! Bölgede yüzmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayeti yaşayan 32 vatandaş hastaneye başvururken, kaymakamlık bölgede denize girmeyi de kısa süreliğine yasakladı.

Karasu sahilinde denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu.

32 kişi hastaneye başvurdu

Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Vatandaşlar sudan çıkarıldı

Yaşanan şikayetler artınca Karasu Kaymakamlığı denize girmeyi yasakladı. Karar doğrultusunda suda müsilaj, mikrop ve bakteri olma ihtimaline karşı yaklaşık 80 cankurtaran sahili gezerek vatandaşları sudan tek tek çıkardı.

İlerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi.

Denizden numune alındı

Kaşınmanın nedenini belirlemek için deniz suyundan numune alınacağı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hastaneye gidenler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 

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