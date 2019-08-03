Denize giren genç kızı boğulmaktan son anda kurtarıldı Samsun’da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız cankurtaranlarca kurtarıldı.

Samsun’da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız cankurtaranlarca kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çatalcam mevkisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren Beyza Nur Kaplan (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından genç kız sudan çıkarıldı. Yarı baygın olarak sudan çıkarılan genç kız ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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