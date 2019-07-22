0553 313 94 23

Denize gidemeyenler süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’ın sahili olmayan ilçelerinde çocuklar serinleyebilmek için her türlü tehlikeyi göze alıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
Denize gidemeyenler süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’ın sahili olmayan ilçelerinde çocuklar serinleyebilmek için her türlü tehlikeyi göze alıyor. Tüm uyarılara rağmen çocuklar tehlikeye aldırış etmeden belediyelerin elektrikli süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.


Aydın’da bunaltan yaz sıcakları nedeniyle imkanı olan herkes, yaylaya ya da deniz kenarlarına akın etti. Çeşitli nedenlerden dolayı deniz kenarına ya da yaylaya gidemeyen ailelerin çocukları ise kendi yöntemleri ile serinlemeye çalışıyor. Meydanlardaki görsel amaçlı süs havuzlarına mesken tutan çocuklar görevlilerin tüm uyarılarına rağmen, gizlice yüzmeye uygun olmayan suya girip serinlemeye çalışıyorlar.


Elektrikli süs havuzlarının hem sağlık açısından hem de olası bir elektrik kaçağına karşı ölüm riski olmasından dolayı suya girmenin tehlikeli olduğunu belirten görevliler, çocukların ve ebeveynlerin bu yasağa karşı duyarlı olmalarını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak’ın zorlu yaşamını omuzlayan kadın kerpiç işçileri
    1. Irak’ın zorlu yaşamını omuzlayan..
    2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    3. Çan Bardakçılar menfez çalışmaları..
    4. Modalife’dan 1 günde teslim fırsatı!
    5. Altun: “Mesleklerle ilgili en doğru..
    6. Hastaneye hasta ziyaretine giderken..
    7. Dışişleri Bakanı..
    8. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    9. Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ın adı..
    10. (Özel) Böbreğinde unutulan katater..
    11. Eğitimde liyakat çağrısı
    12. Kulisleri sallayan gelişme! Yeni..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim de..
    14. Bağlar Belediyesi’nden annelere yüzme..
    15. Akılalmaz kazadan sağ kurtuldular
    16. Yukiya Amano kimdir? UAEA başkanı..
    17. Bakan açıkladı: "Tavukları kesime..
    18. Faizde büyük indirim bekleniyor
    19. Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile..
    20. 3 malzemeli pratik kurabiye
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(F-35..
    22. "Uluslar arasında köprü olmaya devam..
    23. Beyoğlu ile G’ijduvon arasında kardeş..
    24. Siirt’te açılan yüzme kursları..
    25. Suça karışan Suriyeliler sınır dışı..
    26. Türkiye'nin ilk 'yapay zeka..
    27. Aman dikkat! Saç kurutma makinesi..
    28. Yeşilyurt Belediyespor’da Palandöken..
    29. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize..
    30. Ergene Belediyesi mobil uygulama ile..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..