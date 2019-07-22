Denize gidemeyenler süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’ın sahili olmayan ilçelerinde çocuklar serinleyebilmek için her türlü tehlikeyi göze alıyor. Tüm uyarılara rağmen çocuklar tehlikeye aldırış etmeden belediyelerin elektrikli süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Aydın’da bunaltan yaz sıcakları nedeniyle imkanı olan herkes, yaylaya ya da deniz kenarlarına akın etti. Çeşitli nedenlerden dolayı deniz kenarına ya da yaylaya gidemeyen ailelerin çocukları ise kendi yöntemleri ile serinlemeye çalışıyor. Meydanlardaki görsel amaçlı süs havuzlarına mesken tutan çocuklar görevlilerin tüm uyarılarına rağmen, gizlice yüzmeye uygun olmayan suya girip serinlemeye çalışıyorlar.

Elektrikli süs havuzlarının hem sağlık açısından hem de olası bir elektrik kaçağına karşı ölüm riski olmasından dolayı suya girmenin tehlikeli olduğunu belirten görevliler, çocukların ve ebeveynlerin bu yasağa karşı duyarlı olmalarını istedi.