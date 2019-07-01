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Denize düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından karaya çıkartıldı

İstanbul Beşiktaş’taki vapur iskelesinin yan tarafında oturan kadın bir anda fenalaşarak denize düştü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
Denize düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından karaya çıkartıldı

İstanbul Beşiktaş’taki vapur iskelesinin yan tarafında oturan kadın bir anda fenalaşarak denize düştü. Kendi çabalarıyla kadını denizden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından denizden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı’ndaki Kadıköy Vapur İskelesi’nin yan tarafında meydana geldi. İddiaya göre, Sevde Güngör (38) isimli kadın, iskele kenarındaki alanda oturduğu esnada tansiyonu düştü. Bir anda fenalaşan kadın dengesini kaybederek denize düştü. Güngör’ün denize düştüğünü gören vatandaşlaryardım etmek için harekete geçti. Denize düşen kadını kurtarmak için uzun uğraş veren vatandaşlar kadını kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denize düşen kadını sedyeye bindirerek vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın karada yapılan müdahalenin ardından yakınlarına teslim edildi.



“Gözlerim karardı denize düştüm”


Gözlerinin kararması sonucu denize düştüğünü ifade eden Sevde Güngör, “Deniz kenarında oturuyordum. Gözlerim karardı denize düştüm. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri beni çıkarttı. Şu anda iyiyim” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
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