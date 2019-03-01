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Denize atlayan adamı oltayla kurtardı

Samsun’da denize atlayarak intihara teşebbüs eden şahsı, sahilde bulunan bir balıkçı oltayla kurtardı.

01 Mart 2019 Cuma 16:03
Denize atlayan adamı oltayla kurtardı

Samsun’da denize atlayarak intihara teşebbüs eden şahsı, sahilde bulunan bir balıkçı oltayla kurtardı.


Olay, İlkadım ilçesi Sahil Yolu Tütün İskelesi yakınında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep isimli bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kayalıklardan kendini denize bıraktı. O sırada şahsı gören bir balıkçı, ortayla kanca fırlatarak şahsı kıyıya çekmeyi başardı. Olay yerine 112 acil sağlık ekiplerinin gelmesiyle şahıs, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Balıkçı o anları anlattı


İntihar eden şahsı ortayla kurtaran balıkçı Necati Sezgin, arkadaşlarıyla çay bahçesinde otururken su da bir karartı gördüğünü belirterek, “Sonra bu karartının insan olduğunu anladım. Herhalde yüzüyordur diye arkadaşlarla konuştuk. Sonra şahıs ters döndü. Gidip bakma gereksinimi duydum. Bisiklete bindim ve hemen gittim yanına. Baktım ki boğuluyor. Üzerinde paraşüt mont vardı. Yoksa suyun dibine inerdi. Oradan arkadaşlara bağırdım bana olta ve kanca getirin diye. Olta çırpma attım. Kanca takıldı. Sonra hafif bir şekilde çektim. Baktım şahıs geliyor kıyıya doğru. Arkadaşlarda yardıma geldi, şahsı sudan çıkardık. İlk müdahaleyi yaptık. Midesindeki suyu boşalttık. Sonrasında ambulans ve polis geldi. Şahsın son durumu iyiydi” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:03
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