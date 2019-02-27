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Denizden yatak da çıktı halı da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından araç lastiği, halı, yatak, futbol topu gibi çok sayıda atık çıkardı- Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan:"Denizden futbol topu, tek kişilik yatak, plastik su damacanası çıktı. Bunun gibi malzemelerin denizde olmaması gerekiyor"

27 Şubat 2019 Çarşamba 21:18
Denizden yatak da çıktı halı da

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından araç lastiği, halı, yatak, futbol topu gibi çeşitli atıkları çıkardı.

Bodrum Belediyesi dalış ekiplerince, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Ortakent Mahallesi'nde devam edildi.

Ortakent limanı ve yakın çevresinde 1,5 saat süren temizlik çalışmasında, su altından araç lastiği, cam ve plastik şişeler, boru, halı, yatak, havası inmiş futbol topu gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Toplam 14 dalgıcın katıldığı çalışmada, tekneyle karaya getirilen atık malzemeler bir süre sergilendi. Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan bir grup lise öğrencisi de çıkarılan atıkları inceledi.

Öğrencilere yaptıkları çalışmayı anlatan Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan, bu yıl 5'incisini düzenledikleri çalışmanın farklı noktalarda devam ettiğini belirterek, "Denizden futbol topu, tek kişilik yatak, plastik su damacanası çıktı. Bunun gibi malzemelerin denizde olmaması gerekiyor. Denizlerimizi, canlıların yaşam alanlarını koruyalım." dedi.

Dalgıçların su altı kamerasıyla görüntülediği çalışmada çıkarılan atıklar, daha sonra kamyonete yüklenerek Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 21:18
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