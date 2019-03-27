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Denizden 500 kilogram atık toplandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliği çalışmasında cep telefonundan tekne motoru ve otomobil lastiğine kadar yaklaşık 500 kilogram atık toplandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:00
Denizden 500 kilogram atık toplandı

Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması devam ediyor. Yalıkavak limanı ve çevresinde 11 kişilik dalgıç timi deniz dibi temizliği yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, denizden cep telefonu, bıçak, makas, tekne motoru, cam, tekstil ve araç lastiklerinin bulunduğu yaklaşık 500 kilogram atık çıkarıldı. Bazı teknelerin de destek verdiği etkinlikte çıkarılan malzemeler sahilde bir süre sergilendi.

Öğrenciler de destek verdi

Temizlik çalışmasına, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri de katıldı. Öğrenciler kıyı temizliği yaparak ekiplere destek verdi. Atık malzemeler arasında sıkışan deniz canlıları ise suya bırakıldı.

Çalışmalara katılan dalgıç Öner Karaçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temizlik çalışmasının insanlara çevre bilinci oluşturmaya başladığını söyledi.

İnsanların kolay yolu seçerek çöplerini denize attığına işaret eden Karaçiçek, "Hem insanların attığı hem de dere yoluyla denize ulaşan atıklar da var. Her geçen gün insanlar daha çok bilinçleniyor." diye konuştu.

Temizlik çalışması, su altı kamerası tarafından kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:00
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  2. temizlik
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