Denizdeki köpeği balıkçılar boğulmaktan kurtardı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kayalıklardan düşerek boğulma tehlikesi geçiren köpeği balıkçılar kurtardı. Alınan bilgiye göre, Çuhallı Plajı'ndaki kayalıklardan bir köpeğin denize düştüğünü gören balıkçı teknesi kaptanı Osman Özer, hemen hayvanın bulunduğu noktaya gitti. Hızla denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeğin yanına ulaşan teknedekiler, yoğun çaba harcayarak köpeği tekneye aldı. Güvertede battaniyeye sarılan köpek, Akçakoca Limanı'na alınarak belediye veterineri Ufuk Göktaş'a teslim edildi. Köpeğe ilk müdahaleyi veteriner Göktaş yaparken, müşahede altında tutulan köpeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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