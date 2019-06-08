Denizdeki can pazarından acı haber Bursa’nın Gemlik ilçesinde serinlemek için denize giren 3 Suriyeli genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde serinlemek için denize giren 3 Suriyeli genç boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan gençlerden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kumsaz’da denize giren 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Suriye uyruklu gençler sahil güvenlik ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gençlerden biri hayatını kaybetti. Diğer iki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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