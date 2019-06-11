Denizde yüzen çuvaldan 14 kilo esrar çıktı Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında deniz üzerinde akıntıyla sürüklenen çuvaldan 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında deniz üzerinde akıntıyla sürüklenen çuvaldan 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Alanya Kalesi Fosforlu Mağara çevresinde deniz üzerinde akıntıyla sürüklenen çuval olduğunun ihbarını alan Alanya Sahil Güvelik Bot Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler denizden alındıkları çuvalda yaptıkları incelemelerde içerisinde 65 plaka halinde 14 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Üzerinde midye türü kabuklu deniz hayvanlarının tutunduğu ve uzun süredir denizde olduğu tahmin edilen çuval ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.