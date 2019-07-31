0553 313 94 23

Denizde mahsur kalan teknedeki 15 Etiyopyalı göçmen öldü

Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan teknedeki 90'ın üzerindeki Etiyopyalı düzensiz göçmenden 15'inin açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği bildirildi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
Denizde mahsur kalan teknedeki 15 Etiyopyalı göçmen öldü

ADDİS ABABA (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti’den Yemen’e geçmeye çalışırken denizin ortasında 1 hafta mahsur kalan teknedeki 90’ın üzerindeki Etiyopyalı düzensiz göçmenden 15’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IOM Yemen’den yapılan açıklamada, Cibuti’den hareket eden ve onlarca düzensiz göçmeni taşıyan teknenin arızalanması nedeniyle bir hafta boyunca denizin ortasında mahsur kaldığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, günlerce aç ve susuz kalan bazı düzensiz göçmenlerin gemide hayatını kaybettiği, bazılarının boğulduğu, Aden’e ulaşabilenlerden bazılarının ise kaldırıldıkları sağlık tesislerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Teknedeki 90'ın üzerindeki düzensiz göçmenden 15'inin öldüğü kaydedildi.

Yemen, devam eden iç savaşa rağmen başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olmayı sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
  1. düzensiz göçmen
  2. Etiyopya
  3. Kızıldeniz
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’de sel felaketinden yüz binlerce kişi etkilendi
    1. Çin’de sel felaketinden yüz binlerce..
    2. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    3. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    4. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    5. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    6. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    7. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    8. Teniste çalışmalar tam gaz
    9. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    10. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    11. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    12. Engelsiz mobil eğitim projesi
    13. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    14. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    15. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    16. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    17. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    18. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    19. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    20. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    21. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    22. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    23. Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2..
    24. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    25. CHP’li Gökçel ve Antmen’den Başkan..
    26. Başkan Çınar çocuklarla birlikte çizgi..
    27. "Su meselesi Türkiye ile..
    28. Mama kabına beton döktüler
    29. Sağlık çalışanları hastanede bıçaklı..
    30. Dicle Elektrik’ten başarılı personele..
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"