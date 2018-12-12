Denizde mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken, Maden Adası açıklarında motoru arızalanan teknede mahsur kalan 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık'tan yola çıkan, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin motoru, Maden Adası açıklarında arızalandı.

Mahsur kaldıkları teknede denizde sürüklenen göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı 158 ihbar hattını arayıp yardım istedi.



Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-8 botu, kısa süre sonra teknede bulunan Afgan uyruklu ikisi çocuk, 4'ü kadın 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvalık'ın Alibey (Cunda) Adası'na getirilen, yiyecek ve içecek gibi insani yardımda bulunulan göçmenler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.