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Denizde korkutan çekilme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova bölgesinde denizin bazı yerlerde kıyıdan 20 metre kadar çekilmesi ilçe sakinlerini endişelendirdi.

22 Mart 2019 Cuma 13:01
Denizde korkutan çekilme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova bölgesinde denizin bazı yerlerde kıyıdan 20 metre kadar çekilmesi ilçe sakinlerini endişelendirdi.


Deniz çekilmesi sebebiyle balıkçı barınağında bağlı bazı kayık ve teknelerin de karaya oturduğu görüldü. Bölgedeki balıkçılar, deniz çekilmesini gördüklerinde tedirgin olduklarını belirterek, "Daha önce de oluyordu. Ancak biz denizin bu kadar çekildiğini ilk kez görüyoruz. Çevreden geçen ve görenler de endişe ediyor" dediler.


Konuyla ilgili görüşünü aldığımız bir denizcilik uzmanı ise şöyle konuştu:


"Altınova sahillerinde aralık ortası ile mart ayları arasında çekilmeler meydana geliyor. Bu durum, atmosferik şartlarda yüksek basıncın sebep olduğu doğal bir olaydır. Bu tür atmosferik basınçlarla, denizde 5 ila 30 metre arasında çekilmeler olabilir. Eğer çekilme kısa sürede olup dalgalarla birlikte gelirse o zaman depremin habercisi olabilme ihtimali vardır. Ancak şu anki çekilmede korkulacak bir durum yok."


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmede ise, deniz çekilmesi ile deprem arasında bir ilişkinin olup olmadığı hususunun net olarak açıklanamadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:01
  1. doğa

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