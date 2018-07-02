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Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Kartal'da su alan teknesini tamir etmek için denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:22
Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Alınan bilgiye göre, Kulaoğlu dün, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu teknesiyle Kartal sahilinden denize açıldı. Bir süre sonra su alan teknesini tamir etmek için suya atlayan Kulaoğlu, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, teknedeki kadın ve çocuğu kurtarırken, Kulaoğlu'nu da arama çalışması başlattı.

Dün bulunamayan Kulaoğlu'nu arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Sabah saatlerinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri deniz dibinde aramalarını gerçekleştiriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de deniz yüzeyinde arama faaliyetini sürdürüyor.

Bu arada Kulaoğlu'nun yakınların sahildeki bekleyişi sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:22
  1. denizde kayboldu

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