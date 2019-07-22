Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan Soner Taşkın'ın cesedine ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - Yeşilköy sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan Soner Taşkın'ın (28) cesedi bulundu. Bakırköy’e bağlı Yeşilköy sahilinde dün akşam ağabeyi ile denize giren özel güvenlik görevlisi Soner Taşkın, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi tüm aramalara rağmen Taşkın’a ulaşamadı. Denizde bugün devam eden aramalarda ise Taşkın'ın cesedi bulundu. Taşkın’ın cesedi yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.