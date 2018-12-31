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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kartal'da denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi, İBB su altı itfaiye ekipleri tarafından bulunarak polise teslim edildi

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:24
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) su altı itfaiye ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi sahilinde arkadaşlarıyla oturan Barış K, gece saat 03.00'te denize girdi. Bir süre yüzen genç, denizden çıkmaya çalışırken akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Barış K'yi arama çalışmalarından sonuç alamayınca, İBB su altı itfaiye ekiplerine haber verildi.

Su altı itfaiye ekipleri, denizde kaybolan Barış K'nin cesedini uzun uğraşlar sonucu sudan çıkararak, Deniz Polisi'ne teslim etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:24
  1. arama kurtarma çalışması
  2. boğulma
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  5. Kartal

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