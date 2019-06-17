Denizde düzensiz göçmen operasyonu
- Ege Denizi'nde yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı17 Haziran 2019 Pazartesi 10:50
EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nde yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu, Enez ilçesi Gülçavuş açıklarının güneyinde yasa dışı geçiş hareketliliği belirledi.
Tespit edilen mevkide içerisinde çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot durduruldu.
Afganistan, İran, Azerbaycan uyruklu 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sağlık kontrolleri sonrası düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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