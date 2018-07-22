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Dehşete düşüren olay! Kadıköy'de denizde ceset bulundu

Kadıköy'de Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bir erkek cesedi buldu.

22 Temmuz 2018 Pazar 18:42
Dehşete düşüren olay! Kadıköy'de denizde ceset bulundu

Kadıköy sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gördü. Ekip, şahsı denizden alarak kıyıya çıkardı, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın üzerinden Atilla Kılıç adına kimlik çıktı.

DENİZE DÜŞEN KİŞİ BULUNAMAMIŞTI

Ceset, incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de minibüs duraklarının arkasından denize düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan kişi olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 18:42
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