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Denizde can pazarı

Giresun’da serinlemek için denize giren iki çocuktan birisi çevredekilerin imkanlarıyla kurtarıldı, diğerine ise arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika sonra ulaşıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:13
Denizde can pazarı

Giresun’da serinlemek için denize giren iki çocuktan birisi çevredekilerin imkanlarıyla kurtarıldı, diğerine ise arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika sonra ulaşıldı.


Alınan bilgiye göre, Çerkez mevkiinde iki arkadaş serinlemek için denize girdi. Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bu arada çocuklardan birisi kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkınca vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Diğeri iseİhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Arama çalışmalarında ekipler tarafından Burak Çetin (11) ise yaklaşık yarım saat sonra denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan çocuklar Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan Burak Çetin’i ise hayata döndürme çalışmaları için müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:13
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