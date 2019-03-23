Denizde Botları arızalanan Türk’leri Sahil Güvenlik kurtardı Milas’ın Kazıklı koyunda 2,5 metrelik lastik botun arızalanması sonucu mahsur kalan 3 Türk vatandaşı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Didim’de karaya çıkarıldı.

Milas’ın Kazıklı koyunda 2,5 metrelik lastik botun arızalanması sonucu mahsur kalan 3 Türk vatandaşı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Didim’de karaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2,5 metre uzunluğundaki lastik bot ile Didim’den denize açılan 3 Türk vatandaşı, Milas Kazıklı koyu açıklarında botları arıza yaptı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bot, bölgeye hareket etti. Lastik bot içinde bulunan 3 Türk vatandaşının bulunduğu botun makine arızası nedeniyle denizde mahsur kaldıkları belirlendi.

Mehmet Fatih A., Hilmi A. ve Ramazan T. isimli Türk vatandaşları Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim’e getirildi. 3 Türk vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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